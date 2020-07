Hearthstone: Was bedeutet Patch 17.6 für den Battlegrounds-Modus?

Patch 17.6 hat einiges an Änderungen gebracht. Nicht nur im normalen Hearthstone-Spielmodus, sondern auch in den Battlegrounds sind diese merkbar. Denn es hat sich einiges getan: Ein neuer Held, zwei zurückkehrende Helden, ein Helden-Buff, ein Helden-Nerf, ein neues Minion und ein Nerf für die Bestien. Ihr merkt schon, das sollten wir uns mal genauer anschauen...

Neue Helden, geänderte Helden

Mit Tess Graumähne kommt ein brandneuer Held in Bobs Taverne. Die Helden-Fähigkeit "Bobs lange Finger" erinnert auf den ersten Blick an Rafaam's, spielt sich aber doch anders. Für ein Gold kann man Bobs Gasthaus mit Dienern aus der Truppe des letzten Gegners aktualisieren. Besonders wenn mehrere Spieler der aktuellen Partie ähnliche Kreaturen-Typen spielen sollte es ein leichtes sein, mit der Fähigkeit an Triples oder Wunsch-Minions zu kommen.