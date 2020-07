FIFA gibt Termine und Spielplan für WM 2022 bekannt

Die FIFA hat den Spielplan für die Winter-WM 2022 in Katar herausgegeben.

Das Eröffnungsspiel steigt am Montag, den 21. November um 13 Uhr Ortszeit (Katar ist Deutschland derzeit eine Stunde voraus, im Winter wegen der Zeitumstellung allerdings zwei - beim WM-Auftakt wird es hier also 11 Uhr sein).

Als Bühne für den großen Startschuss wurde das Al-Bayt-Stadion - etwa 50 Kilometer nördlich der Hauptstadt Doha - auserkoren, in dem 60.000 Fans Platz finden. Das Finale wird am 18. Dezember um 18 Ortszeit stattfinden, gespielt wird im Lusail Iconic Stadium. Hier können dem Spektakel dann 80.000 Fußballbegeisterte beiwohnen.

Alle Gruppenspiele werden derweil entweder um 13, 16, 19 und 22 Uhr ausgetragen (alles Ortszeiten). Insgesamt sind für die Vorrunde 12 Tage angesetzt, täglich sollen vier Partien angepfiffen werden. Weil sich die Spielorte alle in großer Nähe zu einander befänden, seien keine langen Reisen nicht notwendig, hieß es in der Mitteilung der FIFA. Daher könne man den Spielplan so kompakt gestalten.