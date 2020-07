2. Bundesliga: Bakery Jattas Konto von Staatsanwalt überprüft

Dies bestätigte Nina Frombach, Oberstaatsanwältin und Leiterin der Pressestelle in Hamburg: "Im Zuge der routinemäßigen Ermittlungen haben wir unter anderem die Kontobewegungen von Herrn Jatta überprüft und sind hier auf Kontakte gestoßen, die für uns nicht nachvollziehbar waren", sagte sie der Bild .

Laut der Zeitung handele es sich um Überweisungen, die an ehemalige Mitspieler von Bakary Daffeh gingen. Größere Beträge sollen nicht geflossen sein. Seit rund einem Jahr steht der Verdacht im Raum, dass es sich bei Jatta tatsächlich um den zwei Jahre älteren Daffeh handelt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun, warum Jatta Kontakt zu Teamkollegen von Daffeh hatte.

Kontakte lassen sich "nicht in Einklang bringen"

"Im Wesentlichen haben die Ermittlungen gezeigt, dass er Kontakt zu Personen hat, die wir eher in Verbindung mit Herrn Daffeh gebracht haben. Und die sich nicht in Einklang bringen lassen, wenn es sich bei Herrn Jatta nicht um Herrn Daffeh handelt", fügte Oechtering an.