FC Bayern: Nübel-Wechsel beeinflusst Zukunft von Ulreich & Schwolow

Nach dem Zugang von Alexander Nübel will Sven Ulreich die Bayern verlassen - oder doch nicht? Wen holt Schalke? Und was macht Karius? Das Torwart-Domino nimmt Fahrt auf.

Vom heutigen Mittwoch an ist das Transferfenster wieder geöffnet.

Neben dem normalen Wahnsinn um mögliche Transfers im dreistelligen Millionenbereich verspricht zumindest in Deutschland auch der Torwart-Markt die Beteiligten in Atem zu halten.

Denn nach dem Wechsel von Alexander Nübel von Schalke 04 zum FC Bayern dürfte es bald zu einer Kettenreaktion kommen, die in den nächsten Wochen immer rasanter werden wird.

Wechselt Schwolow zu Schalke?

In Gelsenkirchen jedenfalls arbeiten die Verantwortlichen fieberhaft an einer Nachfolgeregelung für den jungen Torwart, mit dem man eigentlich noch ein paar Jahre geplant hatte - bis die Bayern kamen und ihn als Nummer zwei verpflichteten.

Für die Nummer zwei kommen bei den Königsblauen mit Markus Schubert und dem zurückgeholten Ralf Fährmann gleich zwei Keeper in Frage. Nur die Nummer eins wird auf Schalke weder dem Einen noch dem Anderen zugetraut.

Weshalb sich in den vergangenen Tagen die Anzeichen immer mehr verdichtet haben, dass mit Alexander Schwolow ein neuer Stammtorwart zu Schalke kommt. Wie die Bild berichtet, ist sich der 28-Jährige vom SC Freiburg bereits mit den Gelsenkirchenern einig.

So oder so: SC-Trainer Christian Streich scheint nicht mehr an einen Verbleib des langjährigen Leistungsträgers zu glauben. "Da bin ich nicht besonders zuversichtlich. Ich habe aber auch keine Angst davor. Wir sind eben ein Verein, der wie viele andere auf Transfererlöse angewiesen ist", sagte er dem kicker.