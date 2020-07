Julia Görges sagt verletzt für Berlin-Turnier in

Julia Görges fällt beim zweiten Teil des Einladungsturniers in Berlin verletzt aus. Barbara Rittner äußert sich zum Zustand der Tennisspielerin.

Julia Görges (31) kann wegen einer Knöchelverletzung nicht beim zweiten Teil des Einladungsturniers in Berlin teilnehmen.

Das bestätigte Tennis-Bundestrainerin Barbara Rittner dem SID am Mittwoch. Görges (Bad Oldesloe) war am Montag in ihrem Rasen-Match im Steffi-Graf-Stadion gegen die Lettin Anastasija Sevastova umgeknickt und gab beim Stand von 3:6, 3:4 auf. Eine längere Pause ist wohl nicht zu erwarten, "aber es ist schmerzhaft", sagte Rittner.