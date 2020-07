RB Leipzig startet Vorbereitung - Test gegen VfL Wolfsburg

Julian Nagelsmann und RB Leipzig treffen in der Champions League auf Atlético Madrid © Getty Images

RB Leipzig gibt den Starttermin für die Vorbereitung auf die Champions League bekannt - und will nicht nur gegen den VfL Wolfsburg testen.

Bundesligist RB Leipzig kehrt in Vorbereitung auf das Finalturnier der Champions League am 22. Juli auf den Trainingsplatz zurück.

Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, wird es aber kein vorbereitendes Trainingslager für die Königsklasse geben. RB trifft im Viertelfinale am 13. August in Lissabon auf Atlético Madrid.