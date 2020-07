Manchester United: Alexis Sánchez größte Hürde im Kampf um Jadon Sancho vom BVB

Bayern-Jäger oder Mittelmaß? So plant der BVB die Zukunft

Er könnte einer der Blockbuster-Transfers dieses Sommers werden: BVB-Youngster Jadon Sancho wird seit Monaten mit einem Wechsel zu Manchester United in Verbindung gebracht.

Die Gründe sind vielfältig: Zunächst muss selbst der mit einem Umsatz von 711,5 Millionen Euro (Saison 2018/19) drittreichste Fußball-Klub der Welt in Zeiten von Corona etwas sorgfältiger wirtschaften.

Zweitens haben sich die "Red Devils" noch nicht für die auch finanziell so wichtige Champions League qualifiziert. Und drittens droht ihnen ab August wieder ein Ausgabe-Posten, der ihren Spielraum bei Transfers mächtig einschränken würde.

Sánchez kassiert 25 Millionen im Jahr

Knapp 25 Millionen Pfund (mehr als 27 Millionen Euro) kassiert der chilenische Stürmer seitdem pro Jahr. Seine Gegenleistung für United bislang: fünf Tore in 45 Spielen.

Die Folge: Zu Beginn der noch laufenden Saison wurde er an Inter Mailand verliehen. Die Nerazzuri nahmen Manchester United zumindest die Hälfte des Lohns ab.

Altstar oder Youngster? So könnte der BVB Sancho ersetzen

Liegt Sánchez United weiter auf der Tasche?

Und so kann es durchaus sein, dass der Angreifer zur neuen Saison wieder nach Manchester zurückkehrt, wo er gegen Stars wie Marcus Rashdford und Anthony Martial sowie den aufstrebenden Mason Greenwood zwar keine Chance hat - aber sein wöchentliches Grundgehalt von über 300.000 Euro weiter einstreicht.

Sollte dies tatsächlich passieren, könnte sich ManUnited die 120 Millionen Euro für Sancho nur dann leisten, wenn die Champions-League-Millionen wieder auf das eigene Guthaben fließen. Zumal Ausrüster adidas nach Informationen der Daily Mail seinen Jahresbeitrag bei einem zweiten Verpassen der Champions League in Folge von 75 auf 50 Millionen Pfund vermindern würde.

United kämpft um Champions League

Doch die Qualifikation dafür ist nach dem späten und womöglich folgenschweren Ausgleichstor von Southampton zum 2:2 am Montag wieder in Gefahr geraten. Drei Spieltage vor Schluss liegt United punktgleich mit Leicester City auf Platz fünf, der nicht zur Champions League berechtigen würde. ( SERVICE: Tabelle der Premier League )

Dem Team von Trainer Ole-Gunnar Solskjaer bleiben freilich noch ein paar Gelegenheiten, dieses Ziel zu erreichen. In der Premier League könnte es am letzten Spieltag in Leicester zum finalen Showdown um Platz vier kommen.