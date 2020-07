Bundesliga: 1. FC Köln kassiert Shitstorm wegen Dauerkarten

Abonnenten können sich weiterhin anteilig Geld erstatten lassen, wenn sie wegen der nach wie vor geltenden Beschränkungen einzelne Spiele verpassen sollten. So hatte es der FC bereits in den letzten Spielen nach dem Restart gehandhabt.

In einer Mitteilung am Mittwoch gab der Klub außerdem bekannt, dass Inhaber ihre Dauerkarten in 2020/21 "pausieren" lassen können, ohne sie dauerhaft zu verlieren. Auch das eine gute Geste des Vereins, der damit allen Stadionbesuchern aushilft, die sich das Ticket in schwierigen Zeiten nicht leisten können oder wollen.