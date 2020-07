Hearthstone: Neues Add-on Akademie Scholomance angekündigt!

Das mittlerweile 19. Add-on spielt in der Zauberakademie Scholomance. Eine der größten Neuerungen sind die Doppelklassenkarten , gleich 40 davon wird es geben. Sie sind von zwei Klassen einsetzbar und sind so entworfen, dass überlappende Mechaniken / Strategien oder Kreaturentypen zusammenpassen. Beispielsweise haben sowohl Jäger als auch Druiden eine Vorliebe für Wildtiere. Zusätzlich wird es auch noch zehn Professorendiener geben, für jedes einzigartige Klassenpaar eine. Für einen ersten Vorgeschmack auf die Erweiterung gibt es mal wieder einen Hearthstone-typischen Musical-Trailer:

"Wir haben großen Spaß daran, neue Verwicklungen und Mechaniken in Hearthstone einzubauen. Akademie Scholomance ist eine unserer bisher kreativsten Erweiterungen. Hearthstone war noch nie so gut und wir sind gespannt, was die Spieler mit den neuen Doppelklassenkarten und all den anderen neuen Hilfsmitteln und Tricks anstellen werden."