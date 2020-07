Transfer-Kandidaten mit Sancho, Coutinho, Alaba, Thiago, Dembélé, Bale

Feuer frei auf dem Transfermarkt. Nach der eintägigen Öffnung am 1. Juli (vor allem für Vertragsverlängerungen bis zum faktischen Saisonende) öffnet das Transferfenster in Europa wieder.

Ab heute dürfen beispielsweise die Bundesliga-Klubs zuschlagen, in England dagegen wird die Wechselperiode nicht vor dem Saisonende am 26. Juli eröffnet, auch Spanien und Italien werden es ähnlich halten - für die Serie A ist gar ein Termin erst im September im Gespräch.

Die Coronakrise hat den Terminplan ordentlich durcheinandergewirbelt. Klar ist aber: Am 5. Oktober ist für alle Topligen spätestens Schluss, entsprechend der UEFA-Empfehlung für den neuen Zeitplan.

Dortmund hat nach SPORT1 -Informationen aber klargestellt, dass Sancho erst bei einer Ablöse von 120 Millionen die Freigabe bekommt . Diese Summe würde United zahlen - aber nur, wenn die direkte Qualifikation für die Champions League sicher eingetütet ist, wie die Bild berichtet. Letztlich dürfte das auch für Sancho Voraussetzung sein, denn mit dem BVB hat er Auftritte in der Königsklasse schon jetzt sicher.

Barcelona hofft auf Einnahmen durch Coutinho und Dembélé

Seine Zeit bei Barca fing mit dem erstreikten Wechsel vom BVB nach Spanien schon mies an, wurde mit diversen Undiszipliniertheiten und Verletzungen über die vergangenen zweieinhalb Jahre nicht besser - haben die Katalanen jetzt genug?

Mit einem Weiterverkauf könnte zumindest etwas Geld in die Kassen gespült werden, die mittlerweile 138 Millionen, die man bislang für ihn zahlte, wird Barca aber nicht bekommen.

Dembélé ist immer noch erst 23, hat noch bis 2022 Vertrag - und offenbar keine Lust auf Manchester United. Dort hätte er eine Alternative zu Sancho sein können, lehnte nach Informationen von ESPN einen Transfer aber ab. Stattdessen will er sich bei Barca durchsetzen. Fragt sich nur, ob das so wahrscheinlich ist.

So richtig hatte er dort auch nicht funktioniert, zudem muss Barca Einnahmen generieren, um seinerseits einzukaufen. Angeblich wurde Coutinho bereits bei Arsenal und Newcastle United angeboten, auch um eine mögliche Rückkehr zum FC Liverpool gab es schon Gerüchte. Möglich wäre auch eine Rückkehr zu Inter Mailand, wo er (wo er von 2010 bis 2012 schon unter Vertrag stand).

Ex-Trainer wünscht sich Coutinho in der Premier League

Nach der Saison soll es dann ans Eingemachte gehen - die Ablöse. Laut Corriere della Sera soll Mailand rund 90 Millionen anvisieren. Mit Martinez hätte Barca den Nachfolger des alternden Luis Suarez (33) an Land gezogen.

Bale und Özil sind teure Tribünengäste

Der Waliser hat in den letzten Tagen mit seinen Null-Bock-Gesten das Reservistendasein auf der Tribüne zur Kunstform erhoben.

Mal legte Bale die Beine hoch und nutzte seine Corona-Maske als Augenbinde, um in Ruhe schlafen zu können, dann gähnte er herzhaft und formte mit den Händen ein Fernglas - um in die eigene Zukunft zu blicken? Diese kann nach dem ganzen Theater eigentlich kaum noch in Madrid stattfinden, trotz Vertrages bis 2022.