FC Chelsea will offenbar Jan Oblak gegen Kepa tauschen

Chelsea ist offenbar unzufrieden mit dem teuren Kepa und soll an Jan Oblak interessiert sein. Doch die Blues müssten wohl noch etwas drauflegen.

Schon zwei Jahre später sehen sich die Blues wohl nach einer neuen Nummer eins um. Kepa ist in London längst nicht mehr unumstritten, verlor seinen Startplatz in dieser Spielzeit sogar kurzzeitig an den 38 Jahre alten Backup Willy Caballero.