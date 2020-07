Eishockey, DEL: Spieler von Kölner Haie mit Coronavirus infiziert

Bei den Kölner Haien gibt es einen positiven Corona-Fall. Der nicht genannte Spieler befindet sich nach Angaben der Kölner in Quarantäne, zeige aber keine Symptome.

Das gab der achtmalige deutsche Meister auf Twitter bekannt, teilte aber nicht mit, um welchen Akteur es sich dabei handelt. Der Spieler wurde "nach einem Auslandsaufenthalt positiv auf COVID-19 getestet. Er zeigt keine Symptome und befindet sich nun für zwei Wochen in Quarantäne", teilten die Haie mit.

"Das Resultat bestärkt das Vertrauen in unser Konzept, Kontrolltests nach Urlaubsaufenthalten durchzuführen, bevor ein Spieler wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen darf", hieß es in einem zweiten Post.