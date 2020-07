NFL: Chris Jones unterschreibt Vierjahresvertrag bei Kansas City Chiefs

Quarterback Patrick Mahomes gewinnt mit den Kansas City Chiefs den Super Bowl LIV in Miami und wird anschließend auch als MVP des Spiels ausgezeichnet © Getty Images

Dass am Ende er und seine Teamkollegen (im Bild: Travis Kelce) jubeln würden, war aber lange nicht abzusehen © Getty Images

Genug Zeit also, noch für eine Wende zu sorgen. Die "Skins" warten damit aber nicht bis zur Schlussphase. Noch vor der Pause gelingt Washington 35 Punkte, sie machen damit schon früh alles klar © Getty Images

2010 - NEW ORLEANS SAINTS - INDIANAPOLIS COLTS 31:17: Als der Super Bowl zuletzt in Miami gastierte, schüttet es aus Kübeln. Und für Colts-Superstar Peyton Manning soll das Spiel auch ein tristes Ende nehmen. Er führt zwar sein Team zu einer 10:0-Führung, ... © Getty Images

2015 - NEW ENGLAND PATRIOTS - SEATTLE SEAHAWKS 28:24: Die Seahawks liegen nach diesem Catch von Doug Baldwin im dritten Viertel mit 24:14 vorn... © Getty Images

Die Seahwaks haben zwar noch die Chance, das Blatt erneut zu wenden. Doch Malcolm Butler fängt den letzten verzweifelten Pass von Wilson in der eigenen Endzone ab und sichert den Patriots damit den Sieg © Getty Images

Als kurz vor Schluss noch einmal Williams mit dem Ball in die Endzone läuft, ist das Comeback endgültig perfekt. In den letzen sechseinhalb Minuten erzielen die Chiefs 21 Punkte - aus einem 10:20 wird ein 31:20! © Getty Images

2017 - NEW ENGLAND PATRIOTS - ATLANTA FALCONS 34:28: Auch 2017 dürfen Brady und Co. jubeln. Die Aufholjagd im Februar 2017 stellt allerdings alles bisher Dagewesene in den Schatten © Getty Images