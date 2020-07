Zehnkampf-Olympiasieger Willi Holdorf in Schleswig-Holsten beigesetzt

Nach seinem Tod ist Willi Holdorf in seiner Heimat beigesetzt worden. Unter den Trauergästen ist auch HSV-Legende Uwe Seeler, ein enger Freund der Zehnkampf-Legende.

Zehnkampf-Olympiasieger Willi Holdorf ist am Dienstag in seiner Heimat Schleswig-Holstein beigesetzt worden.

Rund 100 geladene Gäste, darunter Holdorfs enger Freund Uwe Seeler und Hochsprung-Olympiasiegerin Heike Henkel, nahmen an der bewegenden Zeremonie in der Nähe von Kiel teil. Vorausgegangen war eine Trauerfeier im Gut Bossee in Westensee.