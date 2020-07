Anzeige

Beachvolleyball: Techniker Beach Tour und Podcast Julius Brink auf SPORT1 SPORT1 zeigt Techniker Beach Tour

SPORT1 überträgt live von der Techniker Beach Tour © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Getty Images/Imago/iStock/SPORT1

SPORT1

Der Start der Techniker Beach Tour mit prominenten Namen am Samstag live auf SPORT1. Dazu als begleitender Podcast: "Shorts – Strandpunkte mit Julius Brink".

Die Techniker Beach Tour in Düsseldorf startet mit hochattraktiven Namen und SPORT1 ist ab Samstag auf seinen Plattformen im Free-TV, im Livestream auf SPORT1.de und auf SPORT1+ mittendrin. Der Livestream beginnt bereits um 14:10 Uhr, ehe ab 18:00 Uhr die Übertragung auch live im Free-TV gezeigt wird.

Am Sonntag gibt es ebenso eine umfangreiche Liveberichterstattung ab 15:00 Uhr im Livestream auf SPORT1.de, ab 16:00 Uhr auf SPORT1+ und schließlich um 18:00 Uhr auch live im Free TV. Kommentator Dirk Berscheidt und Moderator Julius Brink, Olympiasieger von 2012, berichten live von vor Ort.

Bei den Frauen wird das Teilnehmerfeld von den aktuellen Deutschen Meisterinnen Karla Borger/Julia Sude angeführt. Gleich dahinter lauern die World Tour Champions um Olympiasiegerin Laura Ludwig, die mit Partnerin Margareta Kozuch angreift.

Kira Walkenhorst (links) und Laura Ludwig (rechts) bei der Beachvolleyball-Weltmeisterschaft in Wien für die erste WM-Goldmedaille eines deutschen Duos sorgen © Getty Images Zuvor war dies lediglich Julius Brink und Jonas Reckermann 2009 gelungen. Drei Jahre später werden beide als erste Europäer auch noch Olympiasieger und sorgen dafür, dass Beachvolleyball auch in der breiten Masse der Gesellschaft immer beliebter wird © Getty Images Während Walkenhorst, Brink und Reckermann ihre Karrieren inzwischen beendet haben, versucht Ludwig ihren Titel bei der Heim-WM in Hamburg (28. Juni bis 7. Juli LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) an der Seite ihrer neuen Partnerin Margarete Kozuch erfolgreich zu verteidigen. © Getty Images Anlässlich dessen zeigt SPORT1 die schönsten und spektakulärsten Bilder der faszinierenden Sportart Beachvolleyball © Getty Images Anzeige Die wichtigste Turnierserie im Kalender der Beachvolleyballer ist die FIVB World Tour, bei der von Anfang Januar bis Mitte November Turniere auf der ganzen Welt stattfinden. So stehen unter anderem gleich zwei Turniere in Brasilien (Bild) auf dem Programm © Getty Images Traumhafte Kulissen gehören zum Alltag der besten Spieler der Welt. Erst im vergangenen Jahr steigen direkt am Strand von Coolangatta in Australien die Commonwealth Games statt © Getty Images Abkühlung nach einem heißen Spiel gibt es für die Akteure inklusive. Nur wenige Meter hinter dem Feld befindet sich der Pazifik © Getty Images Beachen mit Blick auf die Skyline von San Franciso? Auch das gehört zum Leben eines Beachvolleyball-Profis © Getty Images Anzeige Selbst in Afrika, Mexiko, Kambodscha, Katar oder dem Oman finden in diesem Jahr Turniere statt. Die Spieler sind förmlich überall auf der Welt zu Hause © Getty Images Bei ihrem Sieg in Mexiko 2015 werden Ludwig (l.) und Walkenhorst mit den landestypischen Hüten ausgestattet © Getty Images Und ganz ehrlich: Wer schlägt unter diesen Palmen in Mexiko nicht gerne auf? © Getty Images Ein ganz besonderes Ambiente hat auch Den Haag zu bieten. Dort legte die Tour im Januar los © Getty Images Anzeige Ende Juli geht es für die Männer und Frauen wieder nach Japan, genauer nach Tokio. Hoffentlich vergessen die Akteure beim Blick in den Sonnenuntergang nicht das Wesentliche © Getty Images In Russland ist man auf jedes Wetter vorbereitet. Das Beachstadion in Sotschi verfügt sogar über Dächer für die Zuschauertribünen © Getty Images Auch das Rahmenprogramm hat einiges zu bieten. Bei vielen Turnieren treten Tänzerinnen zwischen den Spielen auf © dpa Picture Alliance Genug von den Rahmenbedingungen: Die Sportart selbst hat schon spektakuläre und ästhetische Aspekte zu bieten. Zwar wurde die einst bestehende Bikini-Pflicht abgeschafft, dennoch tragen die meisten Damen weiterhin nur spärliche Kleidung - vor allem aus praktischen Gründen © Getty Images Anzeige Bei entsprechenden Witterungsbedingungen ist die kurze Kleidung selbstverständlich nicht verpflichtend. Um sich vor Nässe oder Kälte zu schützen, dürfen die Sportler auch lange Oberteile und Hosen tragen © Getty Images Gekämpft wird um jeden Ball - koste es, was es wolle © Getty Images Auch mit lackierten Fingernägeln werfen sich die Frauen in den Sand © Getty Images Nicht nur die Klamotten sind übrigens Einschränkungen unterworfen. Auch die Techniken sind im Vergleich zum Hallenvolleyball strenger reguliert. Der Ball darf beispielsweise nicht über das Netz gepritscht werden © Getty Images Anzeige Auch der aus der Halle bekannte Lob mit den Fingerspitzen ist nicht erlaubt. Stattdessen greifen die Athleten zum sogenannten Poke Shot, also dem Spielen des Balls mit den Fingerknöcheln © Getty Images Zum Beachvolleyball gehören aufgrund des weichen Bodens spektakuläre Rettungs- und Abwehraktionen © Getty Images Dass man mal ein bisschen Sand schluckt, gehört dazu © Getty Images Insbesondere die Reaktionsfähigkeit der Spielerinnen und Spieler ist stark gefordert © Getty Images Anzeige Dabei sollte man sich gut absprechen, sonst kommt man sich in die Quere © Getty Images Beim Aufschlag ist dagegen alles klar. Nach jedem Wechsel des Service-Rechts kommen die beiden Akteure eines Teams abwechselnd an die Grundlinie © Getty Images Und was bedeuten eigentlich diese Zeichen? Mit verschiedenen Fingerpositionen, die je nach Duo variieren, zeigen sich die Sportler gegenseitig an, wie der Block gestellt wird beziehungsweise wohin der Aufschlag erfolgen soll © Getty Images Hier sieht es so aus, als würde Clemens Doppler versuchen, den Ball zu beschwören. Doch der Österreicher kommuniziert mündlich mit seinem Partner, um über die Taktik zu beraten © Getty Images Anzeige Dass Beachvolleyballer auch ordentlich feiern können, beweisen die US-Amerikanerinnen April Ross und Alexandra Klineman nach ihrem Triumph beim Turnier in Itapema © Getty Images Überhaupt konnten in Brasilien im Mai offensichtlich alle auf dem Podium platzierten Teams mit ihrem Ergebnis leben © Getty Images Für das richtige Rahmenprogramm ist beim Beachvolleyball natürlich auch stets gesorgt. Die WM kann kommen! © Getty Images

Ein weiterer Name lässt die Herzen der Zuschauer höherschlagen: Wie erst jetzt bekannt wurde, wird Volleyball-Nationalspielerin Louisa Lippmann an der Seite von Isabel Schneider in Düsseldorf mit am Start sein. Lippmann wird die angeschlagene Victoria Bieneck ersetzen. Mit Spannung wird auch das Schweizer Duo Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré erwartet.

Podcast: "Shorts – Strandpunkte mit Julius Brink"

Begleitend zu den TV-Übertragungen der "Road to Timmendorfer Strand" als Teil der Techniker Beach Tour startet SPORT1 mit "Shorts – Strandpunkte mit Julius Brink"auch einen eigenen Podcast. Olympiasieger Julius Brink, David Klemperer, Olympia-Fünfter 2008, und Journalist Fabian Wittke kommentieren in dem wöchentlichen Format das sportliche Geschehen auf der Tour und holen Spieler, Trainer und Funktionäre zum Interview.

Die erste circa 30-minütige Folge ist ab Freitag als Audioversion auf www.sport1-podcast.de und den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Podigee sowie im Video-Channel auf SPORT1.de abrufbar. Bereits jetzt gibt ein Trailer einen Vorgeschmack. In der Folge sind weitere Episoden jeweils montags geplant.

Schnell wie die Feuerwehr, exklusiv und mit einem direkten Draht zu den Topathleten: Gemeinsam mit seinen Co-Moderatoren David Klemperer und Fabian Wittke beleuchtet Julius Brink vor Ort die Tour und interviewt die Stars in seinem eigens dafür umgebauten Camping-Bus – ein ausrangiertes Feuerwehr-Auto, das am Spielfeldrand das perfekte Ambiente zum entspannten Talk mit den Aktiven liefert.

Für den Blick über den Tellerrand diskutieren die Gastgeber in jeder Folge außerdem ein Thema aus dem Coaching-Umfeld.

"Shorts - Strandpunkte mit Julius Brink" - ab Freitag bei SPORT! und überall, wo es Podcasts gibt!"

Das ist die Techniker Beach Tour: "Road to Timmendorfer Strand"

Den ersten Aufschlag bei der "Road to Timmendorfer Strand" als Teil der Techniker Beach Tour machen die Frauen-Teams vom 17. bis 19. Juli in Düsseldorf. Eine Woche später feiern auch die Männer-Duos (24. bis 26. Juli) ihr Comeback. Weitere Termine in Düsseldorf sind die Wochenenden vom 31. Juli bis 2. August (Frauen) und 7. bis 9. August (Männer).

Es geht endlich wieder los: Die Beachvolleyballer sind zurück aus ihrer langen Zwangspause. Ab Freitag steigt in Düsseldorf eine Turnierserie für Frauen und Männer, die Anfang September mit den Deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (LIVE im TV auf SPORT1 und im Stream) ihren Höhepunkt erfährt © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Imago/iStock SPORT1 überträgt die Spiele am Samstag- und Sonntagabend live - als TV-Experte wird London-Olympiasieger Julius Brink die Veranstaltung begleiten. Doch wer ist Favorit? Welche bekannten Namen sind mit von der Partie? SPORT1 zeigt das Starterfeld beim Turnier-Auftakt © Getty Images KARLA BORGER / JULIA SUDE: Bei ihrem ersten gemeinsamen Turnier in Sydney im Vorjahr gewann das Duo auf Anhieb eine Bronze-Medaille, kam bis zur Pandemie immer besser in Fahrt. Nicht verwunderlich also, dass die Titelverteidigerinnen erneut Topfavorit sind. Sude trieb während der Corona-Zwangspause ihr Zahnmedizin-Studium voran © Getty Images MARGARETA KOZUCH / LAURA LUDWIG: Sie bilden sicherlich das Duo mit dem meisten Star-Appeal. Durch den Sieg in Rom im vergangenen Jahr wieder voll im Olympia-Rennen. Ludwig, die in Rio 2016 mit Kira Walkenhorst Gold gewann, kann nach wie vor mit den Besten der Welt mithalten © Getty Images Anzeige Als Duo mit Kozuch bekannt für den „Laser“, bei dem der Ball nicht dreimal ausgespielt, sondern lang ins gegnerische Feld gebaggert wird. Seit 2019 hauptsächlich von Ludwigs Ehemann Morph Bowes trainiert © Getty Images CINJA TILLMANNS / KIM BEHRENS: Das Duo klagte Ende des vergangenen Jahres gegen den Deutschen Volleyballverband wegen dessen die Nominierungspraxis für die großen Beachvolleyball-Turniere - ob der Rechtsstreit nun die Leistung beeinflusst? © Getty Images SANDRA ITTLINGER / CHANTAL LABOUREUR: Auch unter den ersten Vier der Deutschen Meisterschaften 2019. Als sich Labourer von ihrer bisherigen Partnerin Sude überraschend trennte, sprang Ittlinger ein. Allerdings ist es für Letztere nun die erste Leistungsprobe nach Verletzung und OP. Mancher Experte spekuliert, ob das Duo über die Zeit der Olympischen Spiele hinaus Bestand haben wird © Getty Images ISABEL SCHNEIDER / VICTORIA BIENECK: Eigentlich hätte Schneider (vorne) mit ihrer gewohnten Partnerin zusammenspielen sollen. Doch die DM-Fünften werden gesprengt, weil Bieneck nach einer Bauchmuskelverletzung noch im Aufbautraining steckt © Getty Images Anzeige Doch Schneider bekommt zunächst prominenten Ersatz! Star-Volleyballerin Louisa Lippmann, normalerweise in der Halle beheimatet, versucht sich im Sand und gibt dabei ihre Premiere auf dem ungewohnten Untergrund © Imago LEONIE KÖRTZINGER / SARAH SCHNEIDER: Großes Perspektivteam und im Juni Dritte bei der Beach-Liga. Vor allem physisch top – und mit ganz starkem Aufschlag. Körtzinger vor allem sehr sprunggewaltig und immer konstanter © Imago ANOUK VERGÉ-DÉPRE / JOANA HEIDRICH: Das Schweizer Duo erhielt eine Wild Card und verleiht dem Turnier einen internationalen Touch. Als Weltranglisten-Zwölfte bringen Vergé-Dépre zudem starkes Niveau mit - beide vor ihrer Vereinigung als Blockerinnen unterwegs und mit Olympia-Erfahrung © Getty Images ANNA HOJA / STEFANIE KLATT: Die beiden sind seit 2017 ein Team - und ohnehin Routiniers. Die erfahrene Klatt hat bereits elf Mal an den deutschen Meisterschaften teilgenommen © Imago Anzeige LISA KOTZAN: 2019 trennte sich Lisa Kotzan von ihrer langjährigen Partnerin Karoline Fröhlich - und erlebte einen Leistungssprung. In Düsseldorf wird sie mit Natascha Niemczyk spielen © Imago NATASCHA NIEMCZYK: Die 30-Jährige konnte bereits 2019 die "Techniker Beach Tour" in Dresden gewinnen. Mit Kotzan wird es nun der erste gemeinsame Wettkampf der beiden Spielerinnen sein - das Ergebnis wird sich zeigen © Imago CHRISTINA AULENBROCK / SANDRA FERGER: Die beiden gewannen im letzten Jahr das Turnier der "Techniker Beach Tour" in Nürnberg, agieren erst seit zwei Saisons zusammen. Hohe Endgeschwindigkeit, gutes Verständnis auf dem Feld © Imago LEONIE KLINKE / LENA OTTENS: 2014 wurden sie gemeinsam U18-Europameister - und wollen auch nun die Konkurrenz das Fürchten lehren. Ausgestattet mit einer extrem guten Teamchemie und großem Spielverständnis. Insbesondere Ottens hat harte Schläge in ihrem Repertoire – vielleicht der Titel-Außenseiter ? © Imago Anzeige LENA UND SARAH OVERLÄNDER: Bei den Deutschen Meisterschaften 2019 sorgten die Zwillinge für eine dicke Überraschung, als sie Laura Ludwig/Maggie Kozuch besiegten, sich am Ende über Platz 9 freuten. Was sie mitbringen: blindes Verständnis und einen guten Aufschlag. Dazu verwirren die Overländers ihre Gegnerinnen gern und bewusst durch Seitenwechsel in der Annahme © Imago LARISSA CLAASSEN / NINA INTERWIES (rechtes Duo): Das 2018 gegründete Team ist erst seit kurzem im professionellen Beachvolleyball aktiv und konnte sich schon in den vergangenen beiden Jahren für die DM qualifizieren © Imago ANTONIA STAUTZ / LEONIE WELSCH Ein Übergangsteam, wollten eigentlich nur die Beachliga zusammen spielen. Stautz hat ihren Aufschlag stark verbessert, das Zuspiel bleibt aber schwankend. Beide Spielerinnen verstehen sich auch abseits des Feldes blendend © Imago SVENJA MÜLLER / SARAH SCHULZ: Noch im Juni diesen Jahres spielten sie im Finale der Beach Liga gegen einander. Müller (Foto) ist DAS Blocker-Talent schlechthin. Sehr abgeklärt, gute Technik, gute Annahme, weshalb sie schon in den Olympia-Zyklus für 2024 hineinrutschen könnte. © Imago Anzeige Schulz wiederum, kürzlich noch mit Melanie Gernet an ihrer Seite, zeichnen Technik und ein starkes Zuspiel aus © Imago ANNA LENA GRÜNE / JULIKA HOFFMANN: Grüne (Foto) wurde 2017 mit Lea Sophie Kunst Vizemeister der U17 und U18. Körperlich stark, schwer zu lesender Aufschlag, feine linke Hand. Auch für einen zweiten Ball oder ein Sprungzuspiel nicht zu schade © Imago Hoffmann wiederum wurde im Vorjahr mit Sarah Schulz Vize-Europameisterin © Imago

Anschließend erfolgt der Wechsel in den Norden, wo vom 14. bis 16. August (Frauen) und 21. bis 23. August (Männer) in Hamburg gespielt wird. Das große Finale, bei dem die Deutschen Meister 2020 gekrönt werden, findet vom 3. bis 6. September in Timmendorfer Strand statt.

Top-Teams qualifiziert – acht Duos kämpfen um DM-Ticket

Insgesamt treten zu jedem Turnier pro Geschlecht 16 Duos an, die in zwei Teilnehmerfelder aufgeteilt werden. Die Top-8 der deutschen Rangliste, die gleichzeitig bereits für die Beach-DM qualifiziert sind, treffen in einem eigenen Turnier aufeinander und ermitteln die Sieger.

In Düsseldorf sind folgende Top 8-Teams dabei:

Pool A: Borger/Sude (DJK TUSA 06 Düsseldorf), Ittlinger/Laboureur (VCO Berlin/MTV Stuttgart), Bieneck/Schneider (Hamburger SV), Körtzinger/Schneider (Hamburger SV).

Pool B: Kozuch/Ludwig (Hamburger SV), Heidrich/Vergé-Dépré (Schweiz), Behrens/Tillmann (OSC Baden-Württemberg/Team 48 Hildesheim), Hoja/Klatt (DJK TUSA 06 Düsseldorf).

Das zweite Teilnehmerfeld besteht aus weiteren Teams der deutschen Rangliste nach Platz acht.

Mit einem großen Ziel vor Augen: Sich ein Ticket nach Timmendorfer Strand zu schnappen. Denn nur die Finalisten sowie der dritte Platz schaffen auf den jeweils drei Turnieren den Sprung zur Beach-DM (acht Teams sowie ein Back-Up-Duo).

"Volleytalk" mit Margareta Kozuch

Zur Einstimmung auf die Techniker Beach Tour gibt es zudem eine Sonderausgabe des Podcasts "Volleytalk" mit Moderatorin Katharina Hosser und Stargast Margareta Kozuch. Im aktuellen Podcast, der ab Mittwochabend sowohl als Video als auch als Audioformat verfügbar ist, spricht Kozuch über ihre erfolgreiche Zeit in der Halle und die Umstellung auf Sand sowie die Herausforderungen des Turniers während der Corona-Pandemie.