3. Liga: Torsten Frings wird Cheftrainer beim SV Meppen

Torsten Frings kehrt auf die Trainerbank zurück. Beim SV Meppen in der 3. Liga wird der Ex-Nationalspieler seine zweite Station als Cheftrainer bekleiden.

Der 43-Jährige wird neuer Cheftrainer beim SV Meppen in der 3. Liga. Das gab der Tabellensiebte bekannt. Frings wird Nachfolger von Christian Neidhart, der den Verein nach sieben Jahren auf eigenen Wunsch verlassen hat. Er unterschrieb einen Vertrag über zwei Jahre mit Option auf eine Verlängerung.

"Der SV Meppen ist ein Traditionsclub mit ganz viel Potenzial und Leidenschaft. Die 3. Liga ist eine Profiliga, die absolut begeistert. Was hier in den letzten Jahren aufgebaut wurde ist einfach klasse", erklärte Frings, der voller Vorfreude auf die neue Aufgabe ist. "Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung und werde mit viel Herzblut bei der Weiterentwicklung des SV Meppen mitarbeiten." Frings bringt Björn Müller als Co-Trainer mit nach Meppen, der 43-Jährige war bereits in Darmstadt sein Assistent.