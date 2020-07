Jürgen Klopp über Manchester City und Urteil des CAS

Klopp tat sich bei seiner Pressekonferenz vor dem Gastspiel beim FC Arsenal am Mittwoch (21.15 Uhr) sichtlich schwer mit einer Einordnung des Urteils.

"Ich weiß nicht, ob ich darauf antworten kann, das ist ein ernstes Thema. Es ist ein Problem, dass ich das nicht in meiner Muttersprache tun kann", sagte der 53-Jährige. Klopp betonte, er wolle niemanden verurteilen, halte das Financial Fairplay (FFP) der UEFA, das viele Experten durch den Schiedsspruch stark beschädigt sehen, aber für "eine gute Idee".

Guardiola schlägt zurück

"Man sollte sich bei uns entschuldigen. Was wir getan haben, war richtig", hielt Guardiola (49) dagegen: "Wir wurden nicht gesperrt, weil wir die Regeln des Financial Fair Play befolgt haben - sonst wären wir ja gesperrt worden."

Der frühere Bayern-Coach meinte, die Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofes CAS am Montag habe ihn "unglaublich glücklich" gemacht. "Sie hat bewiesen, dass alles, was die Leute behauptet haben, unwahr ist." Es sei behauptet worden, dass City "betrüge und lüge", die Unschuldsvermutung habe nie gegolten, behauptete er. Es sei "schwer" gewesen, diesem Verdacht ausgesetzt zu sein. Dabei spiele City doch "unter denselben Regeln wie all die anderen Elite-Klubs".