Hyper Space: Open Beta für Ubisofts Battle-Royale gestartet Open-Beta-Start für Hyper Space

Mit Hyper Scape will Ubisoft seinen Teil vom Hart umkämpften Battle-Royale Kuchen © Ubisoft

A. Schuster, F. Sieroka

Gestern ging die öffentliche Beta für Ubisofts turbischnellen, vertikalen Battle-Royale-Shooter Hyper Space an den Start. Obendrein startet eine Kooperation mit Twitch.

Ubisoft hat beim "Forward" Event eine Menge neue Blockbuster Titel wie Far Cry 6, Assassins Creed: Valhalla oder Watch Dogs Legion vorgestellt. Doch auch die eSports-Fans horchten auf: Ubisoft präsentierte einen Trailer, der die Storyline des neuen Battle-Royale-Games beleuchtet. In dem düsteren Video erfährt man mehr über die Geschichte von Hyper Space und Neo-Arcadia, aber seht selbst:

Der Trailer zeichnet das Bild einer dystopischen Welt in der die Menschen in die virtuelle Realität flüchten. Deutlich erfreulicher sind allerdings die Aussichten für BR-Fans. Nach dem Ende der Closed Beta vergangene Woche gibt es keine lange Pause. Die offene Betaphase ist gestartet und das Game kann direkt über den Uplay-Client gratis heruntergeladen und ausgiebig getestet werden. Um richtig für Furore zu sorgen, startet Ubisoft in Kooperation mit Twitch ein großes Event.

Der Twitch Rivals: Hyper Scape Launch Streamer Showdown

Gleich 120 Streamer bekämpfen sich in zwei regionalen Turnieren: Nordamerika und Europa. Obendrein gibt es einen Preispool von jeweils 100.000 US-Dollar. 20 Teams mit jeweils drei Teilnehmern kämpfen im Modus Kronenjagd um die beste Platzierung. Das Event findet auf Twitch statt, für die Zuschauer gibt es obendrein Drops mit Ingame-Items.

Content? Content!

Alle Spieler, die an der Open Beta teilnehmen, kriegen den Genre-typischen Battle Pass gratis. Mit Hilfe des Passes können 30 unterschiedliche Ränge freigespielt werden. Als Belohnung hierfür winken Skins für Waffen, Ladebildschirme oder die Landungskapsel. Außerdem gibt es eine Menge neue Features in der Open Beta. Zum Beispiel die "Harpy", eine neue SMG, oder der Hack "Shockwave".

Drei Game-Modi gibt es bereits:

Solo-Kronenjagd: Das ist der Standardmodus von Hyper Scape. 100 Spieler treten auf einer Map gegeneinander an, jeder kämpft für sich. Wer als letztes am Leben ist oder 45 Sekunden lang die Krone hält gewinnt.

Das ist der Standardmodus von Hyper Scape. 100 Spieler treten auf einer Map gegeneinander an, jeder kämpft für sich. Wer als letztes am Leben ist oder 45 Sekunden lang die Krone hält gewinnt. Kronenjagd-Squad: Gleicht dem Solo-Modus, nur dass Teams von jeweils drei Leuten antreten. Insgesamt sind dann 99 Spieler auf der Map zu finden.

Gleicht dem Solo-Modus, nur dass Teams von jeweils drei Leuten antreten. Insgesamt sind dann 99 Spieler auf der Map zu finden. Zeitlich begrenze Modi: Zusätzlich zu den beiden Standard-Modi gibt es immer wieder kurzzeitige Spielvariationen. Bekannt ist bislang Hack Runner Squad und Turbo Mode Squad. Noch sind sie allerdings nicht freigeschaltet.

Superschnelles Gameplay, futuristischer Look und vertikales Gameplay. Auch wenn Hyper Scape nach wie vor fest im Battle-Royale-Genre angesiedelt ist versucht Ubisoft mit vielen kleinen Ideen etwas Neues zu erschaffen. Ob das reicht um frischen Wind in das Genre zu bringen? SPORT1 hat das Game unter die Lupe genommen.

Hyper Scape angespielt

Im Rahmen eines ersten Tests konnte SPORT1 die damals noch geschlossene Beta anspielen und einige Erkenntnisse sammeln. Im Vergleich zu Call of Duty: Warzone ist Hyper Scape deutlich rasanter. Der fehlende Fallschaden ermöglicht eine Vielzahl von Play-Möglichkeiten. Anders als in vergleichbaren Titeln sind die Gebäude in der futuristisch entworfenen Stadt eigentlich keine Hindernisse, können bisweilen aber betreten werden.

