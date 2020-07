TSG Hoffenheim: Sebastian Hoeneß, Marsch, Seoane oder Ismaël Trainer?

Kohfeldt bleibt in Bremen - holt Hoffenheim jetzt Hoeneß?

Lange galt Florian Kohfeldt als Wunschlösung, doch nach der erfolgreichen Relegation bleibt dieser bei Werder Bremen. Der Klub bestätigte am vergangenen Freitag , was SPORT1 bereits vorab berichtet hatte.

Hoeneß passt ins Anforderungsprofil

Als Spieler schon in Hoffenheim

Salzburgs Marsch im Gespräch

Valérien Ismaël nach LASK-Aus bald Kraichgauer?

Während Marsch aber noch bis 2022 in Salzburg unter Vertrag steht, wäre Valérien Ismaël (44) sofort zu haben. Der frühere Bayern-Profi hat ebenfalls in Österreich auf sich aufmerksam gemacht, führte den Linzer ASK sogar als Spitzenreiter in die Meisterrunde.