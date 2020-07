Anzeige

Atalanta Bergamo auf den Spuren von Ajax Amsterdam, gleiches Schicksal? Wird Atalanta zerpflückt wie Ajax?

Wie im Rausch! Gosens feiert Schützenfest mit Atalanta

L. von Hoyer

Atalanta Bergamo befindet sich derzeit auf einem Höhenflug. Erinnerungen an Ajax Amsterdam werden wach - doch der Vergleich birgt auch Sorgen.

Niemals zuvor wurden die Spieler der Göttin des italienischen Fußballs so sehr verehrt wie in diesen Wochen.

Atalanta Bergamo, in Italien auch Göttin ("Dea") genannt, spielt derzeit so gut, dass sich die fußballverrückten unter den 120.000 Einwohnern Bergamos sicher sind, dass ihre Gebete erhört werden.

Anzeige

In den letzten Monaten flehten die Gläubigen der lombardischen Voralpenstadt ohnehin täglich um göttlichen Beistand. Über 6000 Tote wurden seit dem Ausbruch des Coronavirus in der Stadt gezählt. Mitte März gingen Bilder durch die Welt, die zeigten, wie die Armee Leichen auf Lastwagen aus der Stadt brachte.

Mittlerweile sind die Einwohner des Corona-Hotspots darum bemüht, Schritt für Schritt in die Normalität zurückzukehren - bei all der Trauer. Dabei hilft ihnen seit einigen Wochen wieder der Fußball.

Atalanta so gut wie nie zuvor

"Die Leute können endlich wieder einmal an etwas anderes denken als nur an die schrecklichen Ereignisse, die vor kurzem hier stattfanden", erklärte der deutsche Atalanta-Star Robin Gosens bei SPORT1 die enge Bindung zwischen Mannschaft und Fans. Während der Corona-Krise blieb Gosens - wie die anderen Spieler auch - in der Lombardei, es war auch ein Zeichen der Solidarität.

Starker Gosens wieder als Torjäger unterwegs

Die Einwohner Bergamos wissen das - und dafür werden die Spieler von der Bevölkerung nun noch mehr geliebt.

Und die Spieler scheint das zu beflügeln. Seit dem Restart der Serie A schaffte Bergamo acht Siege und zwei Unentschieden - darunter das 2:2 gegen Serienmeister Juventus am vergangenen Wochenende. Dabei halfen Juve allerdings zwei sehr glückliche Handelfmeter. Abstiegskandidat Brescia Calcio fertigten die Lombarden am Dienstag mit 6:2 ab, ehe sie beim 1:1 bei Hellas Verona am Samstagabend ihren Klubrekord von 22 Spielen hintereinander mit mindestens einem eigenen Treffer überboten.

Zudem steht das Team von Trainer Gianpiero Gasperini sensationell im Viertelfinale der Champions League. Dort wartet Paris Saint-Germain.

Der 62-jährige Gasperini war im Frühjahr selbst an Covid-19 erkrankt, erholte sich aber rasch wieder. Warum sein Team so gut ist, wie noch nie zuvor in seiner Vereinsgeschichte?

Anzeige

Atalanta-Coach bangte um sein Leben

Erfrischende Spielweise und großer Zusammenhalt

"Es gibt kein Geheimnis, es ist die Mentalität. Diese Spieler sind nie zufrieden", sagte der Italiener der Zeitung La Repubblica. Fakt ist, dass Atalanta ein eingespieltes Team ist, die meisten Akteure kennen sich seit einigen Jahren. Gasperini lässt zudem erfrischend offensiven Fußball spielen, der viele Fußballfans und Experten an die Mannschaft von Ajax Amsterdam aus der Saison 2018/19 erinnert.

Mit Spielern wie Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech, Donny van de Beek, David Neres und Dusan Tadic mischte Ajax die Champions League auf und stürmte ins Halbfinale, in dem die Mannschaft unter äußerst unglücklichen Umständen gegen Tottenham Hotspur ausschied.

Bei Atalanta haben viele Spieler einen ähnlich steilen Aufstieg verzeichnet, wie es bei Ajax der Fall gewesen ist. Das beste Beispiel ist Gosens, der im Sommer 2017 für 900.000 Euro in die Lombardei wechselte. Mittlerweile wird der Marktwert des 26 Jahre alten Linksverteidigers auf rund 20 Millionen Euro geschätzt.

Vor diesem Team zittern die Champions-League-Teilnehmer

Zudem begeistern allen voran die Offensivkräfte Bergamos. Luis Muriel (18 Tore) und Duván Zapata (18) haben in dieser Saison zusammen 36 Pflichtspieltreffer erzielt. Josip Ilicic steuerte als hängende Spitze sogar 21 Tore bei. Hinter ihnen zieht der geniale Spielmacher und Kapitän Papu Gómez die Fäden im Offensivspiel.

Nicht nur der bei den Fußballfans beliebte und teils wilde Spielstil macht die Ähnlichkeit Atalantas mit dem letztjährigen Team von Ajax deutlich, sondern auch der große Zusammenhalt in der Mannschaft.

Anzeige

Die Ähnlichkeit der Erfolgsgeschichte dürfte vielen Fans in Bergamo aber auch Angst machen. Der Grund: Das Team von Ajax ließ sich in der Folge nicht zusammenhalten, weil Europas Großklubs beim neuen - und daher nur vorübergehenden - Konkurrenten zugriffen.

Im vergangenen Sommer verließen mit de Jong (für 75 Millionen Euro zum FC Barcelona) und de Ligt (für 85,5 Millionen Euro zu Juventus Turin) die beiden besten Spieler den Klub. In diesem Sommer folgte Ziyech (für 40 Millionen Euro zum FC Chelsea), auch van de Beeks Abgang ist zu befürchten.

Droht Atalanta das Schicksal von Ajax?

Ein ähnliches Schicksal könnte auch Atalanta blühen. Zwar werden Ilicic und Gómez mit ihren 32 Jahren trotz ihrer Qualität und Erfahrung nicht mehr für die Top-Klubs in Frage kommen. Wegen Zapata und Muriel (beide 29) dürften in diesem Sommer aber auf jeden Fall einige Interessenten anklopfen.

Auch Gosens könnte die Lombardei verlassen. Jüngst erklärte der Deutsche, dass er sich einen Wechsel nach Deutschland, beispielsweise zu Schalke 04 vorstellen könnte. Mario Pasalic (25), Remo Freuler (28), Ruslan Malinovskyi (27), Marten de Roon (29) und die Außenbahnspieler Hans Hateboer (26) und Timothy Castagne (24) haben sich ebenfalls in den Fokus anderer Klubs gespielt.

Das Transferfenster ist in den internationalen Top-Ligen wieder geschlossen. Doch schon jetzt ranken sich - trotz Corona - die nächsten Gerüchte um neue Spielerverpflichtungen. SPORT1 fasst die Wechselgerüchte der Bundesliga und im internationalen Fußball zusammen © SPORT1-Montage: Getty Images/iStock MANCHESTER UNITED: Dass Jadon Sancho in der kommenden Saison bei den Red Devils spielen könnte, gilt mittlerweile als unwahrscheinlich. Der BVB-Star dürfte in Corona-Zeiten selbst den schwerreichen Klubbesitzern zu teuer sein. Eine Alternative zu Sancho... © Getty Images ist laut "Manchester Evening" Thiago Almada. Der 19-Jährige von Velez Sarsfield wird in seinem Heimatland Argentinien bereits als "nächster Messi" bezeichnet und ist in der Lage, entweder auf dem Flügel oder in einer zentraleren Rolle zu spielen © Getty Images Der Jugendnationalspieler aus Albiceleste hat in seiner noch jungen Karriere bisher 46 Erstligaspiele absolviert. In der laufenden Saison gelang ihm der Durchbruch, wobei er bislang acht Treffer erzielte © Getty Images Anzeige FC SCHALKE 04: Das Torhüter-Thema bei Schalke 04 ist ein leidiges. Alexander Nübel wechselt im Sommer zum FC Bayern München, Markus Schubert soll ihn ersetzen. Doch offenbar denkt man bei den Königsblauen schon jetzt an die fernere Zukunft © Getty Images Die Gelsenkirchener stehen offenbar kurz vor der Verpflichtung des Torhütertalents Daniel Rose vom FC Everton. Laut einem Bericht der "BBC" habe sich der Revierklub mit dem 16-Jährigen Iren auf einen Wechsel geeinigt. Der irische U17-Nationalkeeper soll ein Vertragsangebot der "Toffees" ausgeschlagen haben, um nach Deutschland zu wechseln © Getty Images Rose dürfte allerdings vorerst für die Nachwuchsmannschaften der Schalker vorgesehen sein. Im Schalker Tor duellieren sich – Stand jetzt – zur neuen Saison Markus Schubert und Rückkehrer Ralf Fährmann um den Posten als Nummer eins © Getty Images FC BARCELONA - Arturo Vidal plant anscheinend einen Wechsel nach Argentinien. Angeblich schwärmt der ehemalige Bayern und Leverkusen-Star von den Boca-Juniors. Das behauptet Vidals Nationalmannschaftskollege Gary Medel , der beim FC Bologna spielt, bei "Radio Continental" © Getty Images Anzeige Der Abwehrspieler macht selbst kein Geheimnis aus seiner Liebe für den Klub aus der argentinischen Primera División. Von 2009 bis 2011 spielte der 32-Jährige für den Traditionsverein und plant seine Rückkehr. " Arturo würde mit mir oder ohne mich bei den Juniors spielen wollen", behauptet Medel © Getty Images "Arturo Vidal liebt Boca, er will unbedingt dorthin", sagt der Chilene über seinen Kumpel. Vidals Vertrag beim FC Barcelona läuft im Sommer 2021 aus. Zuletzt zeigten sich Juventus Turin und Inter Mailand interessiert, den Routinier als Tauschmasse für Miralem Pjanic oder Lautaro Martinez in die Serie A zu holen © Getty Images BORUSSIA DORTMUND: Nach der Niederlage im Topspiel gegen den FC Bayern richtet sich der Fokus des BVB wohl auf kommenden Saison. Dabei sollen die Schwarz-Gelben offenbar Robin Koch vom SC Freiburg ins Visier genommen haben. Das berichtet die "Sport Bild" © Getty Images Demnach sei Koch (m.) ein Kandidat für die Dreierkette an der Seite von Dan-Axel Zagadou und Mats Hummels. Allerdings müsste laut des Berichts erst ein Verteidiger den Klub verlassen. Die Freiburger sollen zehn Millionen Euro für Koch verlangen. Neapel und Benfica gelten wohl ebenfalls als interessiert © Getty Images Anzeige RB LEIPZIG: Leipzig-Profi Kevin Kampl (2.v.r) soll beim Re-Start der Bundesliga am Samstag gegen den SC Freiburg sein Comeback geben. Für Kampl wäre es das erste Spiel nach sechs Monaten. Um einen neuen Vertrag muss Kampl dabei aber wohl nicht mehr kämpfen - wie die "Bild" berichtet, ist die Entscheidung bei RB Leipzig bereits gefallen © Getty Images Der 2021 auslaufende Vertrag mit Kampl, der in der Mannschaft hohes Ansehen genießt, soll in Kürze verlängert werden. Demnach haben erste Gespräche mit dem Management des Slowenen bereits stattgefunden. Weitere Details sollen in den nächsten Wochen geklärt werden © Getty Images VFL WOLFSBURG: Ein teures Missverständnis ist endgültig beendet. Paul-Georges Ntep hat nach seiner Vertragsauflösung beim VfL Wolfsburg einen neuen Klub gefunden. Auf Instagram kündigte der 27-Jährige seinen Wechsel zum französischen Zweitligisten EA Guingamp bekannt, wo er künftig auf Torejagd gehen soll © Getty Images Bei Wolfsburg kam er seit seiner Ankunft im Jahr 2017 nie wirklich zum Zug. Auch die Leihen nach Saint-Etienne und zu Kayserispor brachten keine Besserung. Zusätzlich zu den 10 Millionen Euro Ablöse kostete er die Wölfe rund vier Millionen Euro Gehalt pro Jahr. Insgesamt rund 30 Millionen Euro zahlte der VfL daher für 15 Bundesliga-Spiele, drei Vorlagen - und kein einziges Tor. © Anzeige WERDER BREMEN: Laut Sportchef Frank Baumann sind "viele spannende Klubs" an Werder Bremens Offensivmann Milot Rashica interessiert. Baumann betonte im Gespräch mit "Sky Sport News HD" aber auch, dass der Transfermarkt "zum Stillstand" gekommen sei: "Darum müssen wir gucken wie es weitergeht." © Getty Images Zuletzt war der Kosovare Rashica immer stärker mit Ligakonkurrent RB Leipzig in Verbindung gebracht worden. Der "Weser-Kurier" berichtete, dass die Gespräche zwischen RB und dem Management des 23-jährigen Rashica bereits "weit fortgeschritten" seien. Noch in diesem Monat sei eine Verkündung des Transfers zu erwarten. © Getty Images Für Baumann ist ein baldiger Abgang von Rashica aber offenbar noch keine beschlossene Sache. "Milot kann hier seine Entwicklung gehen und ein richtig guter Bundesligaspieler sein", sagte Baumann: "Dass irgendwann der nächste Schritt kommen kann ist klar, aber das muss nicht zwingend in diesem Jahr sein." © Getty Images RB LEIPZIG: Ralf Rangnick empfiehlt Timo Werner im Falle eines Abschieds von RB Leipzig eher einen Wechsel zum FC Liverpool als zu Mannschaften mit einem Fokus auf viel Ballbesitz. "Ich würde ihn rein hypothetisch betrachtet besser bei einem Verein aufgehoben sehen, der sich nicht unbedingt über den Ballbesitz-Fußball definiert», sagte der Head of Sport and Development der Red Bull GmbH der "Bild" © Getty Images Anzeige Die wichtigsten Waffen habe Werner "in der schnellen Umschaltbewegung und mit seinem starken Abschluss. Deshalb würde er eher zu einem Klub wie beispielsweise Liverpool passen, der unserem Spielstil ähnlich ist. Mir wäre es aber am liebsten, er bliebe hier." © Getty Images Werner hat in Leipzig noch einen Vertrag bis 2023. Er kann den Verein aufgrund einer Klausel für etwa 60 Millionen Euro im Sommer verlassen Der Stürmer hatte zuletzt bereits gesagt, dass ihn das Ausland aktuell mehr reizen würde als ein Wechsel zum FC Bayern © Getty Images FC ARSENAL: Pierre-Emerick Aubameyangs Vertrag beim FC Arsenal läuft im kommenden Jahr aus. Bislang hat der Gabuner keinerlei Anstalten gemacht, den Kontrakt zu verlängern. Um für den Ex-Dortmunder noch Ablöse zu generieren, müsste Arsenal ihn in diesem Sommer gehen lassen © Getty Images Keine rosige Aussicht für die Gunners, wird der Stürmer doch aufgrund der Coronakrise nur einen Bruchteil seines vorherigen Marktwertes einbringen. © Getty Images Anzeige Nun hat Real Madrid Arsenal dem "Daily Mirror" zufolge eine Deadline gesetzt. Bis zum 15. Juni wollen die Königlichen demnach wissen, ob sie Aubameyang verpflichten können oder Arsenal den Stürmer Ende der nächsten Spielzeit ablösefrei ziehen lässt © Getty Images FC BAYERN MÜNCHEN: 34 Millionen Euro legte der FC Barcelona im Sommer 2015 für Arda Turan auf den Tisch. Der türkische Mittelfeldspieler kam von Atlético Madrid. Turan selbst war von seinem Wechsel selbst am meisten überrascht. "Mein Berater Ahmet Bulut hat mir nicht gesagt, dass Barcelona mich unter Vertrag genommen hat", erklärte Turan in einem Interview über Instagram-Live © Getty Images Er selbst habe erst 15 Tage später von der Vereinbarung erfahren. Turan dachte, er würde einem anderen Klub wechseln. „Ich dachte, ich würde zu Bayern München gehen, weil ein Jahr zuvor mein Wechsel zu Manchester United in letzter Minute gescheitert war“, erklärte der heute 33-Jährige © Getty Images Er habe durch Zufall von seinem Wechsel erfahren. "Das Dokument fiel aus der Tasche von Ahmet Bulut, als wir zusammen waren. Ich sah das Barcelona-Logo oben auf diesen Papieren. Ich konnte es nicht glauben", erklärte Turan, der noch bis Sommer 2020 bei den Katalanen unter Vertrag steht, zuletzt aber an Basaksehir Istanbul ausgeliehen war © Getty Images Anzeige PARIS SAINT-GERMAIN: Muss Julian Draxler für einen Teamkollegen weichen? Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, will der französische Meister Mauro Icardi unbedingt fest verpflichten. Der argentinische Stürmer war bislang von Inter Mailand ausgeliehen © Getty Images Dem Bericht zufolge sollen die Franzosen Draxler als Tauschmasse für den Icardi-Deal angeboten haben. So erhoffe sich das Team von Thomas Tuchel, die kolportierte Ablöse von rund 70 Millionen Euro drücken zu können © Getty Images Der 51-malige deutsche Nationalspieler hat bei PSG nur noch bis Juni 2021 unter Vertrag. Sollte er nicht verlängern, könnte Paris in nur noch in diesem Sommer zu Geld machen © Getty Images RB LEIPZIG: Nationalspieler Timo Werner von RB Leipzig steht weiter ganz oben auf dem Wunschzettel von Ex-Champions-League-Sieger Inter Mailand. Die Lombarden wollen nach Angaben der "Gazzetta dello Sport" eine Ablösesumme von 50 Millionen Euro für den Torjäger zahlen © Imago Anzeige Ob allerdings die Sachsen den Angreifer für diese Summe ziehen lassen, erscheint fraglich. Zuletzt hatte der 24-Jährige erklärt, ein Wechsel ins Ausland reize ihn mehr als ein Transfer zum FC Bayern München © Getty Images Werners Vertrag bei RB läuft noch bis 2023. Zuletzt war auch Champions-League-Sieger und Jürgen-Klopp-Klub FC Liverpool als möglicher neuer Arbeitgeber des pfeilschnellen Angreifers gehandelt worden © Getty Images Der Serie-A-Klub Inter will Werner anstelle von Lautaro Martinez holen, den Inter an den FC Barcelona verkaufen möchte. Die Mailänder hoffen, den argentinischen Mittelstürmer für 80 Millionen Euro loswerden zu können © Getty Images Werner ist ein Wunschkandidat von Inter-Geschäftsführer Beppe Marotta, der die Verhandlungen mit RB Leipzig führt. Inter denkt auch an die Trennung vom Argentinier Mauro Icardi, der derzeit an Paris St. Germain ausgeliehen ist © Getty Images Anzeige REAL MADRID: Ist das Kapitel Luka Jovic bei Real Madrid bereits nach nur einer Saison vorbei? Laut dem Online-Portal "90min" hat der serbische Stürmer von den Königlichen angeblich die Freigabe erhalten, sich einen neuen Verein zu suchen © Getty Images Als einen der beiden Kandidaten nennt das Portal Newcastle United. Die Magpies stehen vor einer Übernahme durch ein arabisches Konsortium und könnten so zum Big Player auf dem Transfermarkt werden. Als andere Kandidat gilt das Team eines alten Bekannten © Getty Images Auch West Ham United soll in der Verlosung um Jovic sein. Bei den Londonern träfe der Serbe mit Sebastién Haller auf einen alten Bekannten. Bei Eintracht Frankfurt bildeten die beiden gemeinsam mit Ante Rebic die kongeniale "Büffelherde" © Getty Images