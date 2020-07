Bis 2022! G2 verlängert Verträge von gleich drei eSports-Teams

G2 Esports ist eine der erfolgreichsten eSports-Organisationen in der Welt. Damit dies so bleibt, hat man nun die Verträge von gleich drei Teams auf einmal verlängert.

Aller guten Dinge sind drei

Vor allem das vor Starpower nur so strotzende League-of-Legends-Team von G2 ist ein Erfolgsgarant für die Organisation. Seitdem es Anfang 2019 zusammengekommen ist, gewann es jeden einzelnen Split in der LEC sowie das Mid Season Invitational 2019. Bei den letztjährigen Worlds musste man sich erst im Finale FunPlus Phoenix geschlagen geben. In Top-Form ist das Team wohl das Beste in Europa und sicherlich auch eines der stärksten in der Welt.