Internationale Pressestimmen zum CAS-Urteil über Manchester-City

Der Entscheid des Sportgerichtes CAS am Montag hat Klarheit geschafft: Manchester City darf trotz der Verstöße gegen das Financial Fairplay weiter in der Champions League spielen.

Besonders die englische Presse geht mit dem Urteil des CAS hart ins Gericht und bescheinigt dem Financial Fairplay keine gute Zukunft. Auch die Durchsetzungsfähigkeit der UEFA stellen internationale Medien in Frage.

England:

The Sun: "Sky is the limit für Man City. Die FFP-Regeln werden gelockert, Bargeld wird verteilt und Pep bleibt nach der Aufhebung des Verbots. Citys Entscheidung, gegen die UEFA in den Krieg zu ziehen, hat sich als richtig erwiesen."