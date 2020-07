FC Bayern: Welches Talent schafft es zu Flick?

Die zweite Mannschaft hat sich überraschend zum Meister in der 3. Liga gekrönt und damit ein Ausrufezeichen gesetzt. Zwar darf das Team natürlich nicht aufsteigen, allerdings zeigt der Erfolg den Verantwortlichen an der Säbener Straße das große Potenzial des Nachwuchses.

Und der wird aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie eine größere Rolle spielen. "Wir müssen unseren Kader angesichts des fürchterlichen Rahmenterminkalenders in den nächsten zwei Jahren mit Talenten verbreitern - nicht mit Stars", sagte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge in einem Interview mit France Football .

Der 21-Jährige durfte in der abgelaufenen Spielzeit elf Mal in der Zweiten ran. Seine Zukunft ist eng mit der Früchtls verknüpft: Beim FC Bayern der kommenden Spielzeit ist wohl nur für einen der beiden Platz. Eine Leihe ist demnach auch für Hoffmann eine ernsthafte Option.

Der Niederländer durchlief ab Sommer 2017 die Jugendabteilungen des FC Bayern und kam zur vergangenen Saison in der Kader der zweiten Mannschaft. In 16 Partien erzielte der Mittelstürmer seitdem zwei Tore in der 3. Liga und bereitete weitere drei Treffer vor.

In Zukunft darf er sich Hoffnungen auf noch mehr Einsätze bei den Profis machen, er könnte in der kommenden Saison als Backup von Robert Lewandowski agieren.

Sein erstes Jahr in München hat sich Arp mit Sicherheit anders vorgestellt. Die enttäuschende Bilanz: Keine einzige Minute stand er in Pflichtspielen für die Profis auf dem Feld.

Für die zweite Mannschaft erzielte der Mittelstürmer in zwölf Partien drei Tore, verletzte sich aber immer dann, wenn er in Fahrt kam.

Der 19-Jährige pendelte in der Spielzeit 2019/20 zwischen A-Jugend, zweiter und erster Mannschaft. Flick hält viel von dem Außenstürmer, der sich selbst aber mehr Spielzeit wünscht. In der vergangenen Saison durfte er nur 12 Minuten Bundesliga-Luft schnuppern.

Der Neuseeländer überzeugte in seinem ersten Jahr an der Säbener Straße. In 22 Partien für die zweite Mannschaft erzielte er sieben Treffer, dazu kommen sieben Assists. Zur Belohnung durfte der 21-Jährige bereits zwei Mal in der Bundesliga ran.