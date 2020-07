Adebayo Akinfenwa steigt auf. Klopp gratuliert nach TV-Interview

Adebayo Akinfenwa feiert den Aufstieg in die zweite englische Liga und spricht in einem denkwürdigen Interview über Jürgen Klopp. Der reagiert prompt.

Sein Team war am Montag im Playoff-Finale der drittklassigen League One durch einen 2:1-Sieg gegen Karl Robinson’s Oxford United erstmals in seiner 133-jährigen Geschichte in die Zweitklassigkeit aufgestiegen.