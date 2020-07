Wesley Sneijder nimmt Training bei Utrecht auf - Verhandlungen mit Erstligist

Wesley Sneijder schien mit dem Profi-Fußball abgeschlossen zu haben - doch der ehemalige Superstar will es noch mal wissen - und geht erstmal in die fünfte Liga.

Wesley Sneijder will es noch mal wissen.

Der ehemalige niederländische Nationalspieler setzt seine Comeback-Pläne offenbar tatsächlich in die Tat um. Wie RTV Utrecht berichtet, wird der mittlerweile 36 Jahre alte Ex-Profi in Kürze wieder das Training aufnehmen.

Demnach werde er sich dem Fünftligist DHSC Utrecht anschließen, wo er zunächst wieder in Form kommen will. Gleichzeitig befinde er sich aber in Vertragsverhandlungen mit einem weiteren Verein aus seiner Heimatstadt, dem Erstligisten FC Utrecht.