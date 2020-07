League of Legends Patch 10.15 Preview - Aphelios-Nerf incoming!

Nerfhammer trifft auf bekannte Gesichter

Um wieder mehr Abwechslung in die Champion-Auswahl der Profi-Spieler zu bekommen, hat man sich bei Riot Games dazu entschieden, einige der beliebtesten Picks abzuschwächen. Mit Lee Sin und Aphelios trifft es zwei Charaktere, die vor allem in Form des Bot-Laners nahezu in jedem Spiel entweder gebannt oder gespielt werden. Auch Ornn taucht immer wieder in den Champion-Kompositionen auf, da sich seine Fähigkeit Gegenstände zu verstärken wunderbar für Teams eignet, die eher einen Late-Game orientierten Plan verfolgen.