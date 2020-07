NBA: Bruno Caboclo und Richaun Holmes nach Regelbruch zurück in Quarantäne

In den ersten Tagen der NBA-Blase auf dem Disney-World-Gelände kam es bereits zu ersten Verstößen gegen die Schutzregeln. Zwei NBA-Spieler müssen zurück in Quarantäne.

In Disney-World hat es bereits innerhalb weniger Tage die ersten zwei Verstöße gegen die Sicherheitsmaßnahmen der NBA gegeben.

Richaun Holmes von den Sacramento Kings verließ den vorgegebenen Aufenthaltsraum des Campus, um eine Essens-Lieferung in Empfang zu nehmen. Er muss nun eine zusätzliche, 10-tägige Quarantäne über sich ergehen lassen - und kassierte außerdem einen öffentlichen Anpfiff seiner Mutter. Doch dazu später mehr.

Auch Bruno Caboclo, Forward bei den Houston Rockets, verließ die angedachte Zone rund um das Hotel - versehentlich, wie ESPN berichtet. Doch auch er muss nun erneut in Isolation und kann nicht mit seinem Team trainieren.

Die Liga hatte sich dafür entschieden, die Meisterschaft innerhalb einer Blase zentralisiert in Orlando (Florida) auszutragen. Dafür gelten strikte Hygiene-und Schutzmaßnahmen, um eine Ansteckung mit dem SARS-Covid 2-Erreger zu vermeiden.

Der Spielbetrieb wird am 30. Juli wieder aufgenommen. Jeder Spieler und Betreuer bekam ein 113-seitiges Dokument ausgehändigt, in dem die verschiedenen Regeln und Phasen bis zum Restart aufgelistet sind. Übrigens: Wer nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs die Regeln bricht und neuerlich in Quarantäne muss, zahlt für jedes verpasste Spiel 50.000 Dollar Strafe.