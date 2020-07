Karl Lauterbach und Wolfgang Bosbach gegen Corona-Massentests bei Fans

Nach 66 Tagen Pause rollt der Ball wieder in der 1. und 2. Bundesliga. Allerdings nur mit Geisterspielen und einem strikten Hygienekonzept. SPORT1 zeigt die wichtigsten und kuriosesten Eindrücke des Restarts © Imago

Lee Jae-Sung von Holstein Kiel erzielt in Regensburg das erste Tor in der 2. Bundesliga nach der Corona-Pause. In der dritten Minute ist der Südkoreaner zur Stelle. Der Offensivmann jubelt allein und regelkonform © Getty Images