Beachvolleyball: Kira Walkenhorst sucht Partnerin via Social Media - Road to Timmendorfer Strand

Brink erklärt: So spannend wird die Road to Timmendorfer Strand

Kira Walkenhorst sucht für ihr Comeback nun via Social Media eine Partnerin. Die Beachvolleyball-Olympiasiegerin hat auch die Road to Timmendorfer Strand noch im Kopf.

Sie könne sich vorstellen, mit einer geeigneten Partnerin "das zweite oder dritte Turnier der Road to Timmendorfer Strand und die Deutsche Meisterschaft zu spielen", schrieb sie am Montag auf Facebook und Instagram. (Road to Timmendorfer Strand: LIVE im TV auf SPORT1 und im Stream)