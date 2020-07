Futsal: DM-Termine fix - DFB legt Turnierplan fest

JUNINHO: Was erwartet man von einem brasilianischen Zehner? Technik, Schnelligkeit, Übersicht, ein formidables Passspiel - mit all dem hat Juninho auf großer Bühne geglänzt. Sein Rüstzeug holte er sich in der Halle © Getty Images

XAVI: So wie er Gegner früher in der Halle umkurvte, spazierte der Spanier später auf Rasen durch Abwehrreihen. © Getty Images

LIONEL MESSI: Wohl kaum jemand liebt das Spiel auf engstem Raum so wie der argentinische Wunderdribbler - schon damals beim Futsal. "In Argentinien habe ich als kleiner Junge auf den Straßen und im Verein gespielt. Es hat mir sehr geholfen, der zu werden, der ich heute bin", verriet er einmal © Getty Images

CRISTIANO RONALDO: Was Messi kann, kann er schon lange. "In Portugal haben wir in meiner Kindheit nur Futsal gespielt. Das kleine Feld hat mir dabei geholfen, meine Beinarbeit zu verbessern, und wann immer ich Futsal gespielt habe, fühlte ich mich frei. Wäre der Futsal nicht gewesen, ich würde heute nicht der Spieler sein, der ich bin", sagte der Portugiese einmal über seine Vergangenheit in der Halle © Getty Images