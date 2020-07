Fussball: Kicker feiert 100. Geburtstag - Heynckes lobt Fachmagazin

Jupp Heynckes ist damit "groß geworden", selbst Jürgen Klopp hat die Hefte in seiner Kindheit "gesammelt": Das Fachmagazin kicker begleitet den Fußball seit Generationen und feiert am Dienstag seinen 100. Geburtstag.

Am 14. Juli 1920 erschien die erste Ausgabe der von Walther Bensemann gegründeten Fachzeitung.

Seither berichtet der kicker über die Themen, die in der Branche wichtig sind und setzt dabei immer wieder eigene Schwerpunkte.

Gründer Bensemann von Nazis verfolgt

An die Bundesliga oder die Champions League war in den Anfangsjahren des Magazins noch lange nicht zu denken. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten musste Gründer Bensemann den kicker aufgrund seiner jüdischen Abstammung 1933 verlassen und starb eineinhalb Jahre nach seiner Flucht in der Schweiz.