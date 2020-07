NHL meldet 43 Coronafälle

Seit Montag beziehen die Teams ihre Trainingscamps. Die Saison soll am 1. August wieder aufgenommen werden. Die NHL plant die Wiederaufnahme der Saison 2019/20 in zwei Spielorten. Die zwölf Klubs der Eastern Conference treffen in Toronto aufeinander, in Edmonton spielen die zwölf Klubs der Western Conference. In den Play-offs soll dann der Stanley-Cup-Sieger ermittelt werden.