FC Bayern: Danilo Barthel weg, Trainer-Entscheidung folgt

Der FC Bayern verliert seinen Kapitän und hat weiterhin keinen Trainer präsentiert. Doch in den nächsten Tagen könnte nach SPORT1-Informationen einiges passieren.

Am Montag vermeldete der FC Bayern Basketball die erste Personalentscheidung des Sommers – und die hatte es in sich.

Am (überraschenden) Abgang des Kapitäns, der nicht nur sportlich eine Lücke reißen wird, zeigt sich einmal mehr die schwierige Phase des entthronten Meisters, der im Finalturnier der easycredit BBL zuletzt bereits im Viertelfinale scheiterte.

Trainer-Entscheidung in den nächsten Tagen

Nach SPORT1 -Informationen wird in den nächsten zwei Tagen die Trainer-Personalie entschieden, die Verkündung sollte nicht viel später folgen.

Der frühere Bamberger Andrea Trinchieri, zuletzt bei Partizan Belgrad unter Vertrag, gilt als heißester Kandidat, hatte aber vor seinem Ende in Bamberg Probleme mit Sportdirektor Daniele Baiesi, der inzwischen in gleicher Funktion in München arbeitet.