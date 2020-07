Transfermarkt: Jörg Neblung über Sané, Ablösen und den Nachwuchs

Jörg Neblung kennt das Fußballbusiness in- und auswendig. Bei SPORT1 verrät er, warum Ablösen wieder steigen werden und warum die Coronakrise eine Chance sein kann.

"Wir sehen an Bayern München, dass das Transfergebaren weitergeht. Neuer, Müller, Sané – das ist schon beachtlich. Gleichwohl sind die meisten anderen Vereine in einer abwartenden Position, da die Umsätze nicht mehr erzielt werden wie vorher, auch aus Transfereinahmen", skizziert Spielerberater Jörg Neblung im Podcast "SPORT1 Corona Update" die aktuelle Marktsituation .

Neblung war Berater des verstorbenen Robert Enke, aktuell zählen unter anderem Stefan Ortega (Arminia Bielefeld) und Robin Himmelmann (FC. St. Pauli) zu seinen Klienten. Das Konzept kleinerer Vereine, Geld über günstige Spielereinkäufe und teure Spielerverkäufe zu generieren, funktioniere in diesen schwierigen Zeiten so nicht.

Neblung sieht keinen langfristigen Effekt bei den Preisen

Deshalb sei es spannend, zu sehen, wie sich die gesamte Wirtschaft erhole. Einen langfristigen Effekt auf die Preise sieht Neblung allerdings nicht. "Ich bin aber sicher, dass wir in zwei bis drei Jahren wieder die Preise sehen werden, die vor sechs Monaten gezahlt wurden und das fleißig eingekauft wird."

Schlechte Deals? So oft machten die Bayern bei Verkäufen Minus

Eine Chance für den Nachwuchs

Auch die Spielervermittlung und damit Neblungs Job sei schwieriger geworden. "Der gut bezahlte Durchschnittsspieler wird in diesem Moment Probleme haben." Dieser müsste dann womöglich länger warten, um ein adäquates Angebot zu bekommen.

Allerdings bietet die aktuelle Situation für Neblung auch die Chance für Nachwuchsspieler. "Wer sich in dieser Phase viel bewegt und viel in den Körper investiert, der wird am Ende des Lockdowns als Gewinnen hervorgehen", erklärte Neblung.