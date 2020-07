FC Barcelona: Xavi wird laut Bartomeu zukünftig Trainer bei den Katalanen

LUIS ENRIQUE (01.07.2014 - 30.06.2017): Der Spanier holte in drei Jahren durchschnittlich 2,41 Punkte pro Spiel - Vereinsrekord! Gleich in der ersten Saison gewann er mit Barca das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Königsklasse. Enrique trat nach neun Titeln im Sommer 2017 zurück und wurde ein Jahr später spanischer Nationalcoach © Getty Images

GERARDO MARTINO (23.06.2013 - 17.05.2014): Erstmals seit 1984 übernahm wieder ein Argentinier die Barca-Profis. Die Zusammenarbeit mit dem früheren Nationaltrainer Paraguays hielt nicht lange. Nachdem Barcelona die Meisterschaft am letzten Spieltag vergeigte, nahm Martino seinen Hut © Getty Images

JORDI ROURA (19.12.2012-05.01.2013 und 24.01.2013 - 31.03.2013): In diesen vertrat ihn Co-Trainer Roura. Vilanova trat ihm Juli 2013 endgültig zurück und starb im April 2014 an den Folgen der Krebserkrankung. Hat mit 2,40 Punkten pro Spiel den zweitbesten Schnitt aller langfristigen Barca-Coaches © Getty Images

TITO VILANOVA (01.07.2012 - 18.12.2012, 06.01.2013 - 23.01.2013 und 01.04.2013 - 19.07.2013): Nach Guardiola waren die Wechsel auf der Trainerbank wieder häufiger. Zunächst übernahm sein bisheriger Co-Trainer Vilanova. Seine erneute Erkrankung an Ohrspeicherdrüsenkrebs zwang ihn zu therapeutisch bedingten Pausen © Getty Images

RADOMIR ANTIC (07.02.2003 - 30.06.2003): Der gebürtige Jugoslawe trainierte in den 90ern mehrere spanische Klubs, darunter Real Madrid und Stadtrivale Atlético. Ist somit der einzige Coach, der es bei den drei Großen von La Liga an die Seitenlinie schaffte. Wurde nach Vertragsende im Sommer 2003 nicht weiterbeschäftigt © Getty Images

ANTONIO DE LA CRUZ (29.01.2003 - 06.02.2003): Der spanische WM-Teilnehmer von 1978 und Barca-Verteidiger (oben, 3.v.l.) in den 70er-Jahren durfte acht Tage lang als Interimstrainer walten, bis ein Serbe übernahm © Imago

CARLES REXACH (24.04.2001 - 30.06.2002): Rexach wurde nach einem Abstecher nach Japan zum dritten Mal zum Chefcoach der Blaugrana ernannt. In diesem Zeitraum entdeckte und verpflichtete der Katalane einen gewissen Lionel Messi, damals 13 Jahre alt. Große Titel holte er als Trainer nicht, weshalb im Sommer 2002 wieder Schluss war © Getty Images

LOUIS VAN GAAL (01.07.1997 - 20.05.2000): Wieder ein Niederländer an der Seitenlinie. Und weil er übermäßig viele Landsmänner in sein Team holte, überwarf sich der Trainer mit seinen Bossen. Wurde 2000 Nationalcoach der Elftal, sollte aber wiederkommen... © Getty Images

CARLES REXACH (01.03.1991 - 12.04.1991 und 18.05.1996 - 30.06.1996): Übernahm interimsweise, als Cruyff gesundheitsbedingt passen musste und nachdem der Niederländer gefeuert wurde. Der Ex-Spieler Barcas gewann in dieser Zeit die spanische Meisterschaft © Getty Images

JOHANN CRUYFF (05.05.1988 - 01.03.1991 und 12.04.1991 - 18.05.1996): "König Johan", Ex-Spieler der Blaugrana kam 1988 von Ajax und formte "La Masia" zu dem, was die Nachwuchsakademie jetzt ist. Musste sein Amt zwischenzeitlich wegen eines Herzinfarkts niederlegen. Feierte mit dem "Dream Team" zahlreiche Titel. Musste nach Streitigkeiten mit Präsident Josep Lluis Nunez gehen, blieb verherrlichte Ikone © Getty Images

Der letzte Coach, der unfreiwillig seinen Hut nehmen musste, war Louis van Gaal. Er war nicht der einzige Niederländer an der Seitenlinie der Katalanen. SPORT1 blickt zurück auf die Barca-Trainer seit Johan Cruyff © SPORT1-Montage/Getty Images

Seltenes Ereignis beim FC Barcelona! Erstmals seit 2003 hat der spanische Top-Klub wieder einen Trainer vorzeitig entlassen. Diesmal musste Ernesto Valverde dran glauben. Nach 926 Tagen im Amt und 145 Spielen an der Seitenlinie wurde er am 13. Januar 2020 gefeuert. Sein Nachfolger steht mit Quique Setién schon fest © Getty Images

Wann Xavi in Barcelona aufschlägt, ließ Bartomeu offen. In diesem Sommer dürfte es allerdings nichts mit einem Xavi-Comeback bei den Katalanen werden, der 40-Jährige verlängerte erst kürzlich seinen Vertrag in Katar bis 2021.