Transfermarkt: Hoffenheim holt Brasilianer Joao Klauss de Mello zurück

Bisher war der heute 23 Jahre alte Stürmer zweimal verliehen, erst an HJK Helsinki, zuletzt seit Januar 2019 an den LASK. Beim Tabellenvierten in Österreich wusste er vergangene Saison zu überzeugen: 12 Tore in der Liga, 3 in der Europa League, 3 im Pokal und 2 in der CL-Quali stehen für ihn zu Buche. Bei Helsinki war er mit 21 Toren 2018 sogar Torschützenkönig.