Transfermarkt: Barcelona-Deal mit Lautaro Martinez vorerst auf Eis gelegt

WILLIAN (FC Chelsea): Der 31-Jährige kommt bei den Blues noch regelmäßig zum Einsatz. Doch unter Frank Lampard kommt mehr und mehr der Nachwuchs zum Zug. Willian wurde mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht - zuletzt hieß es aber, er wolle seinen Vertrag in London verlängern © Getty Images

PEDRO (FC Chelsea): Teamkollege Pedro könnte im Sommer das Weite suchen. In der Premier League stand der 32 Jahre alte Außenstürmer in dieser Saison erst sechs Mal auf dem Feld. Das entspricht nicht dem Anspruch des spanischen Welt- und Europameisters © Getty Images

MARIO GÖTZE (Borussia Dortmund): Der deutsche WM-Held von 2014 weiß wohl selbst noch nicht, wie es mit ihm weitergeht. Ein Abschied vom BVB steht für den 27-Jährigen aber so gut wie fest. Eine Möglichkeit ist, dass sich Götze der ambitionierten Hertha anschließen könnte © Getty Images

GIACOMO BONAVENTURA (AC Mailand): Viele Jahre war der Italiener im zentralen Mittelfeld der Rossoneri gesetzt. In der letzten Saison fiel er lange Zeit nach einer Knie-OP aus. Auch in dieser Spielzeit absolvierte der 30-Jährige lediglich drei Partien über die volle Distanz © Jonathan Moscrop/Sportimage

MALANG SARR (OGC Nizza): Der 21-jährige Franzose spielt eine starke Saison an der Mittelmeerküste. Der flexible Verteidiger soll auf der Wunschliste von Max Eberl bei Borussia Mönchengladbach stehen © Getty Images

EDINSON CAVANI (Paris Saint-Germain): Der Uruguayer ist außen vor, seitdem Mauro Icardi beim französischen Serienmeister angekommen ist. Ein Wechsel zu Atlético Madrid ist beim 32-Jährigen derzeit am wahrscheinlichsten, im Winter scheiterte ein Transfer jedoch © Getty Images

LAYVIN KURZAWA (Paris Saint-Germain): Und noch ein PSG-Profi könnte am Saisonende ablösefrei gehen. Der 27 Jahre alte Linksverteidiger wurde schon mit Arsenal und Juventus Turin in Verbindung gebracht © Getty Images

RYAN FRASER (AFC Bournemouth): Der 25-Jährige überzeugt in England mit starken Leistungen. Liverpool und Manchester United sollen sich um den Flügelspieler streiten © Getty Images

JANIK HABERER (SC Freiburg): Sollte der Mittelfeldspieler ähnlich gute Leistungen wie in der Hinrunde abliefern, dürfte es für den SC sehr schwer werden, den 25-Jährigen über diese Saison hinaus zu halten © Getty Images

JOSIP ILICIC (Atalanta Bergamo): Der 32-jährige Slowene spielt eine Hammer-Saison in Italien. 14 Tore in 19 Serie-A-Partien sprechen für sich. Nur wenn Atalanta in die Champions League kommt, scheint ein Verbleib wahrscheinlich © Getty Images