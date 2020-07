Radsport: Rick Zabel verlängert bei Israel Start-Up Nation

Rick Zabel fährt ab nächster Saison gemeinsam mit Chris Froome in einem Team © imago

Rick Zabel bleibt seinem Team ISN weiter treu. Ab der kommenden Saison fährt der Sohn von Erik Zabel damit an der Seite von Chris Froome.

Dies teilte ISN am Montag mit. Der Sohn des früheren Sprintstars Erik Zabel steht teamübergreifend seit 2017 bei der Mannschaft unter Vertrag. ISN hatte die World-Tour-Lizenz 2019 vom Team Katusha-Alpecin übernommen.

"Ich bin glücklich, dass ich noch ein paar weitere Jahre mit diesem speziellen Team in einem Boot sitze", sagte der 26-Jährige: "Wir sind Underdogs, aber wir können große Dinge erreichen, und wir können es besser, als viele Personen es von uns erwarten würden."

Erst am Donnerstag hatte ISN den viermaligen Tour-de-France-Sieger Chris Froome (Großbritannien) vom Team Ineos für zwei Jahre an sich gebunden. Neben Zabel stehen in Andre Greipel (Rostock) und Nils Politt (Köln) zwei weitere deutsche Fahrer beim israelischen Team unter Vertrag. Greipel hatte seinen Kontrakt im Juni ebenfalls um zwei Jahre bis 2022 verlängert.