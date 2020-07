Anzeige

Leichtathletik: Malaika Mihambo vorerst nicht in die USA Mihambo voerst nicht in die USA

Malaika Mihambo trainiert vorerst weiter in Deutschland © Getty Images

SID

Die Corona-Krise würfelt die Pläne von Malaika Mihambo durcheinander. Die Weitsprung-Weltmeister muss ihre Pläne mit Leichtathletik-Legende Carl Lewis verschieben.

Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) trainiert vorerst weiter in Deutschland und hat ihre US-Pläne mit einem Training bei der Leichtathletik-Legende Carl Lewis zunächst verschoben.

Deutschlands Sportlerin des Jahres wird dabei bis auf Weiteres von Bundestrainer Uli Knapp betreut. Das teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Montag mit.

"Seit fünf Wochen arbeite ich mit Malaika zusammen. Dabei trainieren wir sowohl am Bundesstützpunkt in Saarbrücken und nutzen die dort umfassend gegebenen Serviceleistungen, oder ich besuche sie in Oftersheim", sagte Knapp.

"Keine optimalen Trainingsbedingungen" für Mihambo

Die dramatischen Entwicklungen in den USA rund um Corona halten Mihambo vorerst von ihren US-Plänen ab. "Die aktuelle Situation in den USA ermöglicht mir derzeit keine optimalen Trainingsbedingungen, sodass ich meine Trainingsplanung derzeit weiter in Deutschland ausrichten werde", sagte die 26-Jährige, "sobald sich die Lage in Texas etwas normalisiert hat, sehen wir weiter."

Nach der Hallen-Saison kämpfte Mihambo mit Rücken- und Knieproblemen, doch inzwischen laufe das Training sehr gut. "Wir planen einen Start bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig aus verkürztem Anlauf", teilte Knapp mit. Nach der DM am 8. und 9. August sei ein Auftritt über 100 m in Leverkusen bei den #TrueAthletes Classics (16. August) vorgesehen. Und wenn alles gut laufe, werde es vermutlich noch zwei weitere Starts bei deutschen Meetings geben.