Rainbow Six Siege knackt 60-Millionen-Marke

Auch im eSports immer relevanter

Mit über 60 Millionen Spielern nimmt R6S auch im eSports eine immer größere Rolle ein. Mit Ligen in Europa, Amerika und in Asien entwickelt sich das Spiel immer mehr zu einem der Schwergewichte in der eSports-Shooter-Szene. Am Ende der Saison treten die besten Teams jeder Liga im jährlich stattfindenden "Six Invitational" an und spielen dort neben dem inoffiziellen Weltmeister-Titel um unglaubliche drei Millionen US-Dollar Preisgeld.