BBL: Stefan Holz träumt von Spielen mit halbvollen Hallen

Stefan Holz wünscht sich in der kommenden Spielzeit halbvolle Hallen in der BBL. Er hat auch schon eine Vorstellung, wie es dazu kommen könnte.

Die Zulassung von Zuschauern wird in der kommenden Saison der easycredit BBL eine Herausforderung.

Laut Liga-Geschäftsführer Stefan Holz stehe in Coronazeiten die Kapazitätsfrage im Zentrum der Überlegungen, "weil es mit einem sternförmigen Abstand von 1,5 Meter schwierig wird", sagte er dem Fachmagazin Sponsors : "Mit einem Besucher auf neun Quadratmetern kommen wir nicht hin. Das würde eine Kapazität von etwa 15 Prozent bedeuten. Das macht wirtschaftlich keinen Sinn."

Wie Holz verriet, habe es bereits Tests in einer BBL-Halle gegeben. Dort sei eine Auslastung der Arena von 47 Prozent erreicht worden.

"Allerdings war das nur ein Test, und es ist noch nichts genehmigt. Es hängt aber auch von der Zuschauerstruktur ab, da sich etwa Leute aus einem Haushalt in einer Halle zusammensetzen dürften. Vielleicht könnte eine Halle vorerst zu einem Drittel bei Spielen gefüllt sein – plus die zusammensitzenden Haushalte", so Holz.