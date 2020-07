Jan-Lennard Struff unterliegt Bautista Agut in Berlin bei Halbfinale

Jan-Lennard Struff muss sich im Halbfinale von Berlin geschlagen geben. Nach einem klar verlorenen ersten Satz kämpft er sich in die Partie gegen Agut zurück.

Jan-Lennard Struff hat beim Einladungsturnier in Berlin das Halbfinale verpasst.

Im Halbfinale am Dienstag trifft Bautista Agut an der Hundekehle in Grunewald auf den italienischen Top-10-Spieler Matteo Berrettini.