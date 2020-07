DFB-Team: Nationalmannschaft spielt gegen Türkei und Tschechien

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag bekannt gab, wird die Mannschaft von Joachim Löw am 7. Oktober in Köln auf die Türkei treffen, ehe es am 11. November in Leipzig gegen die Tschechische Republik gehen soll.

3. September 2020, 20.45 Uhr: UEFA Nations League, Deutschland gegen Spanien (in Stuttgart)

6. September 2020, 20.45 Uhr: UEFA Nations League, Schweiz gegen Deutschland (in Basel)

7. Oktober 2020, Uhrzeit noch offen: Länderspiel, Deutschland gegen Türkei (in Köln)

10. Oktober 2020, 20.45 Uhr: UEFA Nations League, Ukraine gegen Deutschland

13. Oktober 2020, 20.45 Uhr: UEFA Nations League, Deutschland gegen Schweiz (in Köln)

11. November 2020, Uhrzeit noch offen: Länderspiel, Deutschland gegen Tschechische Republik (in Leipzig)

14. November 2020, 20.45 Uhr: UEFA Nations League, Deutschland gegen Ukraine (in Leipzig)

17. November 2020, 20.45 Uhr: UEFA Nations League, Spanien gegen Deutschland