Overwatch League: Der Plan für die Saison 2021

Die reguläre Saison der Overwatch League ist kurz vor dem Abschluss. Kurz vor den Playoffs gibt Blizzard erste Einblicke in die Planungen für die kommende Saison.

Die Overwatch League hat angekündigt, die aufgrund der Coronavirus-Pandemie ins Leben gerufenen Online-Turniere auch für die kommende Saison beizubehalten. Dies gab der OWL Vice President Jon Spector via Twitter bekannt.

In dem Tweet gibt Spector mithilfe eines Twitlongers Einblicke darüber, was die Fans in der Zukunft erwarten können.