Formel 1 in Spielberg mit Vettel, Leclerc, Hamilton: Die Pressestimmen

Ferrari-Fiasko: Vettel und Leclerc in Runde eins raus

Tiefer kann Ferrari nach dem Steiermark-GP nicht mehr fallen. Das sehen auch Italiens Gazzetten so, die Charles Leclerc schon als "Problem" bezeichnen. Pressestimmen.

In der an Pleiten, Pech und Pannen reichen Ferrari-Geschichte der vergangenen Jahre nimmt der Grand Prix der Steiermark einen besonderen Platz ein.

Nicht einmal eine Runde war auf dem Kurs in Spielberg absolviert, als Charles Leclerc seinem Teamkollegen Sebastian Vettel ins rote Auto fuhr - und damit das Rennen der beiden Piloten ruinierte. ( SERVICE: Ergebnis des Steiermark-GP )

Entsprechend groß ist der Aufschrei in der italienischen Presse. In Großbritannien indes feiern die Medien Lewis Hamilton für dessen "atemberaubenden Spektakel". SPORT1 fasst die internationalen Pressestimmen zusammen. ( SERVICE: Die Fahrerwertung )

Gazzetta dello Sport: "Rotes Desaster. Leclerc versenkt Vettel mit einem verrückten Manöver und stürzt Ferrari in eine tiefe Krise. Maranello erlebt einen Albtraum. Der SF1000 ist langsam und perspektivlos. Chaos herrscht im Team, Ferraris Ambitionen für die Meisterschaft sind bereits verraucht."

Corriere della Sera: "Vom Phänomen zum Problem: Leclerc, ein Pilot mit Talent und Intelligenz, verliert den Kopf und reißt die ganze Scuderia mit sich in den Abgrund. Damit geht ein Albtraum-Grand-Prix zu Ende, den Ferrari am liebsten schnell vergessen möchte. Ferrari hatte sich in der Steiermark Punkte und Zukunftsaussichten erhofft, doch alles ist von Leclercs unberechenbarem Verhalten zerstört worden."