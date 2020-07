Kommentar: CAS-Urteil im Fall Manchester City ist ein Skandal, sagt Pit Gottschalk

CAS-Urteil: Guardiola-Klub darf doch in der Champions League starten

Selbst wenn man dem Internationalen Sportgerichtshof CAS eine Unparteilichkeit in höchstrichterlichen Fragen voraussetzen darf: Der Quasi-Freispruch für Manchester City ist ein Skandal.

Die Botschaft sollte sein: Financial Fairplay ist mehr als eine buchhalterische Vorgabe. Financial Fairplay bedeutet: Die Spitzenmannschaften bekennen sich zu einem Regelwerk, das bei aller Ungleichheit, die im Profisport nicht zu vermeiden ist, ein Mindestmaß an Vernunft und Gleichberechtigung verlangt.