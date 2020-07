Nach Aus bei Bayer Leverkusen: Ex-Köln-Stürmer Patrick Helmes wird Soldo-Assi

Und er ist überaus erfolgreich. Mit dem jungen Thomas Häßler und Daum kehrt der FC in die Spitzengruppe der Bundesliga zurück © imago

So nähert man sich sogar dem FC Bayern München an. Da muss die Vorbereitung auf die Partien stimmen © imago

Mit Daum und dem damaligen Bayern-Coach Jupp Heynckes geht es nicht immer so friedlich zu. Daums Spott "Die Wetterkarte ist interessanter als ein Gespräch mit Heynckes" haut ihm Uli Hoeneß im legendären Sportstudio-Showdown 1989 um die Ohren © imago

Trotz des Aufschwungs zieht der damalige Präsident Dietmar Artzinger-Bolten während der WM 1990 die Reißleine und schmeißt den Erfolgscoach raus. Warum? Zehn Jahre später, als Daum aus anderen Gründen, in die Schlagzeilen kommt, sagt Artzinger-Bolten vieldeutig: "Ich fühle mich bestätigt. Daraus können sie ihre Schlüsse ziehen" © imago

Daum jedoch hat sich in der Liga längst einen Namen gemacht und heuert noch im selben Jahr beim VfB Stuttgart an © Getty Images

Mit den Schwaben feiert er seinen bis heute größten Erfolg in der Bundesliga: 1992 führt er den VfB zum Meistertitel © imago

In der Saison danach unterläuft Daum ein Missgeschick. Wegen eines Wechselfehlers (vier Ausländer auf dem Feld) verpasst der VfB die neu ins Leben gerufene Champions League. Kein Wunder, dass er sich da nur zu gern hinter seiner Sonnenbrille versteckt © Getty Images

Im Dezember 1993 ist Schluss in Stuttgart. Und Daum wagt erstmals den Sprung ins Ausland, genauer gesagt in die Türkei. Dort wird er nicht nur auf dem Rasen gefeiert © Getty Images

Noch in seiner ersten Spielzeit am Bosporus gewinnt Daum mit Besiktas Istanbul den Pokal, ein Jahr später führt er das Team zur Meisterschaft. Schon damals an seiner Seite: Co-Trainer Roland Koch © Getty Images