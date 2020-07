Schalke 04: SPD-Politiker Stegner will Haftstrafe für Clemens Tönnies

"Viele kleine Peinlichkeiten": So kam es zum Tönnies-Beben

In der Debatte um die Arbeitsbedingungen bei dem Schlachtbetrieb des früheren Schalke-Chefs hat SPD-Politiker Ralf Stegner über eine Haftstrafe für den Unternehmer nachgedacht.

"Da findet richtige Ausbeutung statt. Er hat eine Menge damit zu tun, dass wir da einen Corona-Hotspot hatten", sagte Stegner am Sonntagabend in einem Bild -Talk.

"So jemand braucht nicht staatliche Hilfe durch Steuergelder, der sollte zur Verantwortung gezogen werden. Vielleicht kommt er irgendwann in staatliche Kost und Logis", so der Politiker weiter.