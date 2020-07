FC Barcelona: Coutinho, Dembélé und Griezmann funktionieren nicht

Wie Philippe Coutinho und Ousmane Dembélé kommt auch Antoine Griezmann beim FC Barcelona für viel Geld, zündet aber nicht. Warum ist das so?

Es sind die drei teuersten Transfers in der Geschichte des glorreichen FC Barcelona, insgesamt 403 Millionen Euro blätterten die Katalanen für das Star-Trio hin - wirklich gelohnt hat sich dieses wahnsinnige Investment (bisher) bei keinem.

Die Gründe dafür sind ganz unterschiedlich. SPORT1 zeigt, was hinter dem Fluch der Megatransfers steckt.

PHILIPPE COUTINHO

Glücklich wurde Coutinho in Barcelona aber nicht. Zwar absolvierte er in eineinhalb Jahren den Großteil der möglichen Spiele (76 von 88, neun verpasste er verletzt), blieb mit 21 Toren und elf Vorlagen in dieser Zeit aber hinter seinen Möglichkeiten zurück.