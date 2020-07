Serie A: SSC Neapel festigt mit Sieg gegen AC Mailand Europa-League-Platz

Platz sieben würde aktuell zur Teilnahme an der Qualifikationsrunde zur Europa League berechtigen. Neben Neapel als Sieger der Coppa Italia zieht auch der Tabellenfünfte direkt in die Gruppenphase des "kleinen" Europapokals ein. Aktuell ist dies die AS Rom. Der Rückstand für Milan auf Rom beträgt vier Zähler. Dem zuletzt gehandelten Ralf Rangnick, der bei den Lombarden neuer Trainer und Sportdirektor werden soll, würde damit eine Extrarunde durch Europa drohen.